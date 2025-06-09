«Реал» покупает 17-летнего аргентинского гения. Но всплыло детское видео в футболке «Барселоны

«Реал» близок к покупке 17-летнего Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт» за 45 миллионов долларов. Переговоры в Буэнос-Айресе ведёт делегация во главе с Хуни Калафатом. Аргентинец может присоединиться к мадридцам уже в июле — благодаря итальянскому паспорту и КЧМ, а в августе ему исполнится 18.

Но в истории Мастантуоно есть нюансы, которые особенно интересны болельщикам «Барселоны». В сети всплыло старое видео, где юный Франко жонглирует мячом в футболке «Барсы».

Связь с каталонцами на этом не заканчивается. Его дядя, Хосе Рауль Иглесиас Мастантуоно, более известный как Тоти или ТотиГол, выступал за резерв «Барселоны» в конце 70-х и забил 7 голов за 15 матчей.

Переход в «Реал» всё ближе, но биография Мастантуоно ясно говорит — сине-гранатовые цвета в его жизни уже были.