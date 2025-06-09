Роналду повторил легендарное фото с титулом Лиги наций. Прошло 6 лет!

Криштиану Роналду снова с трофеем — сборная Португалии взяла верх над Испанией в финале Лиги наций, победив по пенальти.

Для Роналду это уже второй титул в этом турнире. Еще одно подтверждение его величия. На церемонии капитан сделал то, чего ждали фанаты: поднял кубок и положил его на плечо — в точности как в 2019-м. Тогда этот жест стал легендарным, и сейчас сработал снова.

Есть вещи, которые со временем становятся только лучше.