Роналду повторил легендарное фото с титулом Лиги наций. Прошло 6 лет!
Криштиану Роналду снова с трофеем — сборная Португалии взяла верх над Испанией в финале Лиги наций, победив по пенальти.
Для Роналду это уже второй титул в этом турнире. Еще одно подтверждение его величия. На церемонии капитан сделал то, чего ждали фанаты: поднял кубок и положил его на плечо — в точности как в 2019-м. Тогда этот жест стал легендарным, и сейчас сработал снова.
Есть вещи, которые со временем становятся только лучше.
Да, Рон - красавчик.
Альтернативный чемпионат Европы!!!