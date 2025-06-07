Рибери высмеял слова Роналду о «Золотом мяче». Вспомнил 2013 год 😡

На пресс-конференции перед финалом Лиги наций, в котором сборная Португалии сразится с Испанией, Криштиану Роналду рассуждал о «Золотом мяче»:

«Награду должен получать тот, кто выиграл ЛЧ. Не слишком верю в индивидуальные призы, знаю, как принимаются решения за кулисами».

Цитата Криро быстро дошла до Франка Рибери. Легенда «Баварии» иронизирует в соцсетях: «Так значит, чтобы получить «Золотой мяч», НУЖНО выиграть Лигу чемпионов?»

Француз, очевидно, намекает на вручение «Золотого мяча» в 2013-м. В тот год Рибери вместе с «Баварией» оформил требл, а летом мюнхенцы добавили к коллекции трофей клубного ЧМ и Суперкубок УЕФА.

«Золотой мяч» в 2013-м забрал Криштиану Роналду, оставшийся без командных. Вторым в голосовании финишировал Лео Месси, который стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. А Рибери с его треблом и голевой в победной финале ЛЧ занял только третье место.

В тот год организаторы премии, France Football и ФИФА, сдвинули дедлайн голосования на две недели. Мишель Платини, президент УЕФА, говорил :

«Я расстроен тем, что Рибери не дали «Золотой мяч». В сле дующем году мы снова будем выбирать из пары Роналду-Месси, и через два или три года ситуация не изменится. В течение 50 лет «Золотой мяч» вручался за достижения по ходу сезона, а теперь люди смотрят на то, как футболисты играли раньше. Я считаю это проблемой. Что-то изменилось с тех пор, как за вручение этой награды отвечает ФИФА».

Как показала история, в своем прогнозе Платини не ошибся. А Рибери регулярно напоминает , что должен был взять награду:

«В том году я выиграл все: Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, клубный чемпионат мира, получил титул лучшего игрока Европы. Я никогда не пойму, почему закрытие голосования было отложено более чем на две недели... Я был лидером по мнению журналистов. Если бы голосование было таким же, как сейчас, я бы победил».

Как считаете, кому должен был достаться «ЗМ» в 2013-м?

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