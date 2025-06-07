🫠 «Это все, что ты сделал в Лиге чемпионов». Рибери напал на Криштиану, но получил мощнейший апперкот в соцсетях 😡

Франк Рибери все никак не успокоится.

Француз поймал Криштиану Роналду за непоследовательность и атаковал . «Золотой мяч» - 2013 все еще тревожит Франка по ночам.

Но и получил достойное сопротивление – в комментариях под постом Рибери красуются аргументы в пользу португальца. Как вы можете догадаться, они гораздо популярнее противоположной позиции.

Приведем некоторые.

💭 (2,3к 💖) «Был бы вопрос, если бы ты забил больше одного мяча в той Лиге чемпионов. Не так ли, Франк? 12 лет прошло, а ты все еще ноешь».

💭 (3,9к 💖) «Один гол в Лиге чемпионов в 2013 году. Ты вообще не внес вклад в трофей «Баварии».

💭 (57 💖) «Нет, ты просто должен быть достойным футболистом, неудачник».

💭 (1,7к 💖) «Ты даже с Нони Мадуэке рядом не стоишь, клоун».

💭 (2,3к 💖) «Все это забыто. Ты никогда не жалуешься, что даже Месси уступил. Круглые сутки плачешь только о Роналду».

💭 (580 💖) «Это все, что ты сделал в Лиге чемпионов».

👊 Теперь будете знать, что не надо подтрунивать над Криштиану.