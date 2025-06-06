📸🎥 «Мадрид» показал форму на сезон-2025/26. Хаби Алонсо точно оценит

«Мадрид» презентовал домашнюю форму на сезон-2025/26. При работе над комплектом дизайнеры вдохновлялись клубным ДНК и обновленным «Сантьяго Бернабеу».

Золотые линии напоминают элементы дизайна комплекта «сливочных» в сезоне-2009/10 – это первый сезон Хаби Алонсо в «королевском клубе».

Комплект презентовали в стильном ролике с участием звезд первой команды.

Новую форму примерили игроки мужской и женской команд «Мадрида».

Отдельно отметим вратарский комплект.

Как вам дизайн?

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