📸🎥 «Мадрид» показал форму на сезон-2025/26. Хаби Алонсо точно оценит
«Мадрид» презентовал домашнюю форму на сезон-2025/26. При работе над комплектом дизайнеры вдохновлялись клубным ДНК и обновленным «Сантьяго Бернабеу».
Золотые линии напоминают элементы дизайна комплекта «сливочных» в сезоне-2009/10 – это первый сезон Хаби Алонсо в «королевском клубе».
Комплект презентовали в стильном ролике с участием звезд первой команды.
Новую форму примерили игроки мужской и женской команд «Мадрида».
Отдельно отметим вратарский комплект.
Как вам дизайн?
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Надеюсь, эта форма будет ассоциироваться с высокими результативными в новом сезоне!