Лучшие игроки Европы по голевым моментам. В топ-10 нет Ямаля, но есть Дембеле

Клубный сезон-2024/25 закончен, футболисты разъехались по сборным и теперь соберутся вместе лишь к старту КЧМ. Ярким финалом европейской кампании стал требл «ПСЖ», оформленный парижанами после разгромной победы 5:0 над «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Футбольные аналитики подводят индивидуальные итоги сезона и гадают, кто осенью заберет «Золотой мяч». Главными претендентами пока называют Усмана Дембеле и Ламина Ямаля.

Портал Squawka составил топ футболистов с наибольшим средним числом созданных голевых моментов за матч. В рейтинг попали игроки топовых европейских лиг, которые провели минимум 1500 минут в сезоне-2024/25.

Первую строчку занял Майкл Олисе, в среднем за 90 минут новичок «Баварии» создавал почти три голевых момента. На втором месте расположился Дезире Дуэ, лучший молодой игрок ЛЧ создавал по 2,7 момента за встречу во всех турнирах.

Третью строчку разделили Усман Дембеле и Иско с показателем в 2,6. Ламин Ямаль, претендующий на «Золотой мяч», в рейтинг не попал, «Барсу» представляет Рафинья, занявший последнюю строчку топа.

Игроки топ-5 лиг Европы с наибольшим средним числом созданных голевых моментов за 90 минут

Что думаете о такой статистике?

CIES составил список самых влиятельных игроков по позициям. Так выглядит топ-10 в каждой номинации

Решающие расклады на «Золотой мяч» – грядет сенсация 😱

🏆 Лидеры сезона по наградам игроку матча в ЛЧ. В топ-11 лишь один футболист «ПСЖ»