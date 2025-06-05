Давиде Анчелотти получил предложение возглавить испанский клуб

Давиде Анчелотти собирается начать собственную тренерскую карьеру после ухода из «Реала».

Согласно сообщениям, 35-летний специалист получил предложение от «Рейнджерс» из Шотландии и испанской команды второго дивизиона «Депортиво Ла-Корунья».

Анчелотти-младший был помощником тренера в «Реале» при своем отце, но теперь он хочет начать собственный путь.

Стоит отметить, что «Рейнджерс» недавно назначили Рассела Мартина своим новым тренером. А «Депортиво Ла-Корунья» остается потенциальным местом назначения для молодого тренера.