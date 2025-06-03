🔥 Как бы выглядела таблица АПЛ, если бы VAR не допускал ошибок? «Арсенал» отстал от «Ливерпуля» на 2 очка

Сезон-2024/25 в Премьер-лиге завершился победой «Ливерпуля»: мерсисайдцы досрочно оформили титул, после 38-ми туров подопечные Арне Слота на 10 очков оторвались от «Арсенала», финишировавшего вторым.

Третью строчку занял «Ман Сити», «горожане» на два очка опередили «Челси». Замыкает пятерку лучших «Ньюкасл». В Чемпионшип отправились «Саутгемптон», «Ипсвич» и «Лестер».

Портал Squawka , специализирующийся на футбольной статистике и аналитике, предположил, как бы выглядела турнирная таблица АПЛ, если бы VAR не ошибался. Для составления альтернативной таблицы эксперты спросил болельщиков в X, правильное ли решение принял VAR в спорных эпизодах минувшей кампании.

Сюда вошли назначенные или, напротив, не назначенные пенальти, а также отмененные голы. Очки считались с учетом того, что одиннадцатиметровые, которые должны были быть назначены, впоследствии были бы забиты. За последние девять сезонов 80% пенальти в Премьер-лиге были реализованы.

Таблица АПЛ в сезоне-2024/25, если бы VAR не ошибался

Поскольку при работе эксперты Squawka опирались на мнение болельщиков, получившаяся таблица не может претендовать на полную объективность, все же альтернативный взгляд всегда интересен.

Так, например, без ошибок VAR в первой четверке изменений нет, но «Ливерпуль» оторвался от «Арсенала» на два, а не на 10 очков. «Ноттингем Форест» оказывается в зоне ЛЧ, а «Астон Вилла» уступает свое место в Лиге Европы «Ньюкаслу».

А на какие изменения в таблице вы обратили особое внимание?

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