Хаби Алонсо выбрал 4-3-3. Пока что у «Реала» такой состав 👇

Marca, опираясь на все доступные инсайды, гадает состав «Реала» на новый сезон.

Лето только начинается, поэтому надежда на трансферы остается. А пока что – так.

Грядут изменения в защите.

Фанаты тоже в раздумьях.

💭 «Тчуамени и Камавинга в центре полузащиты будут большой катастрофой для команды».

💭 «Жертвы Флика и его парней».

💭 «Продайте Беллингема и купите Витинью».

💭 «А места для Асенсио нет?»

💭 «Наконец-то увидим Арду».

Кого подписать?