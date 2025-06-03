Хаби Алонсо выбрал 4-3-3. Пока что у «Реала» такой состав 👇
Marca, опираясь на все доступные инсайды, гадает состав «Реала» на новый сезон.
Лето только начинается, поэтому надежда на трансферы остается. А пока что – так.
Грядут изменения в защите.
Фанаты тоже в раздумьях.
💭 «Тчуамени и Камавинга в центре полузащиты будут большой катастрофой для команды».
💭 «Жертвы Флика и его парней».
💭 «Продайте Беллингема и купите Витинью».
💭 «А места для Асенсио нет?»
💭 «Наконец-то увидим Арду».
Кого подписать?
На счет Камавинги согласен, игрок который абсолютно никак не развивается, каким был года 3 назад таким же и остался! Белингем при правильно поставленной игре, будет творить чудо.
Мое мнение что нужно Вальверде наигрывать на позицию опорника, с его умением цепляться за мяч выигрывать и прочищать он идеально подобно бы на эту позицию, Тчу для ротации в центре, Каму продать, и найти игрока на рынке по типу Кросса/де брюйне
На счет Камавинги согласен, игрок который абсолютно никак не развивается, каким был года 3 назад таким же и остался! Белингем при правильно поставленной игре, будет творить чудо.
Мое мнение что нужно Вальверде наигрывать на позицию опорника, с его умением цепляться за мяч выигрывать и прочищать он идеально подобно бы на эту позицию, Тчу для ротации в центре, Каму продать, и найти игрока на рынке по типу Кросса/де брюйне