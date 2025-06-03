Роберт Левандовски: «Реал Мадрид» будет очень опасной командой с Хаби Алонсо»

Лидер «Барселоны» Роберт Левандовски признался в недавнем интервью Mundo deportivo, что с нетерпением ждет новых матчей Класико теперь, когда «Реал Мадрид» возглавил Хаби Алонсо.

. Al principio, claro, en un equipo más modesto. Pero después de unos años es un entrenador de un gran equipo del mundo. Y creo que para el Real Madrid es un buen entrenador que puede ayudar a este equipo. Tal vez necesita un poco de tiempo, pero está preparando para este club como entrenador.

«Я прекрасно знаю Хаби, как футболиста, мы вместе играли в «Баварии». Мы всегда вместе тренировались. Я уже тогда понимал, что однажды Хаби будет тренером. Понятно, что начинать он должен был с более скромных команд. Но ему понадобилось всего пара лет, чтобы стать тренером одного из сильнейших клубов в мире. И я думаю, что он хороший тренер для «Реала», он может помочь этой команде. Возможно, ему нужно немного времени, но он готов возглавить «Реал».

«К Класико нам нужно подготовиться. Это нелегко, но в конечном итоге все зависит от нас. Хаби Алонсо многое сделал в «Реале», как футболист, он выигрывал Лигу чемпионов. Хаби находится в начале своего тренерского пути. Он принесет свежую кровь, что-то новое в раздевалку. Я уверен, что «Реал Мадрид» будет очень опасной командой в следующем сезоне».