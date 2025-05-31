🎥 Каррагер и Ричардс подговорили Speed ударить головой в грудь Матерацци. Блогер вообще не понимал, что делает 😁

В Мюнхен на финал Лиги чемпионов съехались футбольные звезды. Перед главным матчем еврокубкового сезона в столице Баварии прошли развлекательные мероприятия, в том числе матч легенд.

Финал не мог пройти без звезд телеканала CBS – Джейми Каррагера и Майки Ричардса, компанию английским экспертам составил блогер IShowSpeed. Ютубер, известный своей любовью к Криштиану Роналду, имеет слабое представление о футболе, но регулярно мелькает на важных спортивных мероприятиях.

В 2023-м Speed посетил церемонию вручения «Золотого мяча», за вечер блогер умудрился не узнать Йошко Гвардиола и повестись на троллинг Новака Джоковича . Теннисит убедил ютубера в том, что он играет за «Милан».

Шутники Ричардс и Каррагер воспользовались скудными знаниями молодого человека: они подговорили парня подойти к Марко Матерацци и изобразить удар головой итальянцу в грудь. Разумеется, это отсылка на знаменитый финал карьеры Зинедина Зидана.

Speed о той давней истории, конечно, не знал. Возможно, он и не понимал, кто перед ним стоит, но раз Карра и Майка попросили, надо делать. Когда Матерацци подошел к блогеру, молодой человек пожал легенде руку, а затем изобразил удар головой в грудь.

Марко прошел мимо, а ютубер услышал, как над ним смеются и признался: «Не понимаю. А, его ударяли головой? Вы зачем сказали мне так сделать? Бро!»

Шалость Майки и Джейми удалась.

Каррагер зарубился «1 на 1» против ютубера Speed. Главный фанат КриРо остался без обуви и сильно устал 😂