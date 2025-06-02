«ПСЖ» заработал рекордные призовые за сезон в Лиге Чемпионов

31 мая «ПСЖ» разгромил «Интер» в Мюнхене (5:0) и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

Помимо долгожданного трофея, клуб сумел заполучить отличные призовые. Только победа в финале принесла парижанам 10,5 млн евро – 6,5 за победу и 4 млн за выход в Суперкубок Европы.

Портал Football Meets Data сообщает, что общий доход «ПСЖ» за сезон составил 148,4 млн евро и это рекордная сумма для Лиги чемпионов.

Только за участие в турнире все команды получили по €18 млн. На общем этапе за каждую победу команда получила по €2,1 млн, за ничью – €700 тысяч. У «ПСЖ» четыре победы и одна ничья. За попадание в восьмерку лучших УЕФА заплатил €2 млн, за выход из группы (с 9 по 16 место) – €1 млн.

За матчи плей-офф команды премировали следующим образом:

Выход в ⅛ финала – €11 млн

Выход в ¼ финала – €12,5 млн

Выход в ½ финала – €15 млн

Выход в финал – €18,5 млн.

В сумму призовых включают и выплаты за телеправа и предыдущие выступления: рассчитывались коэффициенты по итогам выступлений последних пяти и десяти лет в еврокубках. У «ПСЖ» эти выплаты составили более €44,7 млн