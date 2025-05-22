Лидеры топ-5 лиг Европы по игровому времени с 2020-го.  АПЛ доминирует, у Бруну нет конкурентов 🤯

Еще перед финалом Лиги Европы, где «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед», статистический ресурс Opta назвал шестерку футболистов, на счету которых наибольшее количество игрового времени во всех турнирах.

В выборку попали показатели полевых игроков из топ-5 лиг Европы, начиная с 1 февраля 2020 года. Бруну Фернандеш в рейтинге первый с отрывом: вечный португалец с момента своего перехода в «Ман Юнайтед» провел на поле 24 474 минуты – это на 2 825 минут больше, чем у Жюля Кунде, занимающего вторую строчку.

В рейтинге помимо Бруну еще два представителя Премьер-лиги – Деклан Райс и Мохамед Салах. Ла Лигу вместе с Кунде представляет Тони Рюдигер, а замыкает шестерку Джованни Ди Лоренцо из «Наполи».

Лидеры топ-5 лиг Европы по игровому времени

Бруну вообще человек?

🎥 Бруну подколол Аморима перед финалом ЛЕ. Забавно поставил под сомнение будущее тренера в «МЮ» 🤣

🎥 Американец случайно снял бегущего по дождливому Нью-Йорку Кунде. Спустя год ролик стал хитом – в шоке и сам Жюль 🤣

Сборная лучших игроков сезона от The Athletic. У фанатов есть претензии – в команде нет Ямаля и других звезд 😡