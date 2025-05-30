🎥 Гарет Бэйл составил идеального игрока. Себя выбрал в двух категориях

Гарет Бэйл после завершения карьеры пробует себя в роли телеэксперта на TNT Sports. По просьбе канала валлиец составил идеального футболиста – себя он скромно выбрал в двух категориях.

Правая нога: «Наверное, Тони Кроос».

Левая нога: «Назову себя».

Характер: «Каземиро».

Завершение: «Роналду».

Оборонительные навыки: «Выберу Серхио Рамоса».

Скорость: «Наверное, назову Мбаппе».

Умение проявить себя в решающий момент: «Наверное выберу себя, да».

Как вам ответы Гарета?

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