🎥 Гарет Бэйл составил идеального игрока. Себя выбрал в двух категориях
Гарет Бэйл после завершения карьеры пробует себя в роли телеэксперта на TNT Sports. По просьбе канала валлиец составил идеального футболиста – себя он скромно выбрал в двух категориях.
Правая нога: «Наверное, Тони Кроос».
Левая нога: «Назову себя».
Характер: «Каземиро».
Завершение: «Роналду».
Оборонительные навыки: «Выберу Серхио Рамоса».
Скорость: «Наверное, назову Мбаппе».
Умение проявить себя в решающий момент: «Наверное выберу себя, да».
Как вам ответы Гарета?
🎥 Томас Мюллер выбрал между легендами Бундеслиги и Премьер-лиги. Из АПЛ назвал лишь одного, но есть нюанс
📹Салах выбрал лучшего левоногого футболиста в истории. Да, выиграл именно он
Ушли из «Тоттенхэма» и взяли трофеи. Теперь таких игроков минимум четверо
Молодец, Бейл)