«Он выглядит сломленным». Фанаты «МЮ» обратили внимание на язык тела Гарначо
Похоже, что время Алехандро Гарначо в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу. Фанаты обратили внимание на язык тела футболиста во время автограф-сессии.
Команда Рубена Аморима находится в туре в Азии после после худшего сезона клуба в истории Премьер-лиги.
Известно, что главный тренер «МЮ» Рубен Аморим недоволен Гарначо, СМИ писали о конфликте между ними и о возможном уходе футболиста из клуба.
На кадрах, опубликованном в социальных сетях, фанаты отметили унылый вид Гаранчо.
«Гарначо определенно не в настроении».
«Его язык тела шокирует».
«Он выглядит сломленным».
«Он не хочет там находиться. Его заставили пойти».
Сообщается, что Гарначо, а также Андре Онана и Люк Шоу были проинформированы о том, что должны покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.
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