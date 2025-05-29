«Он выглядит сломленным». Фанаты «МЮ» обратили внимание на язык тела Гарначо

Похоже, что время Алехандро Гарначо в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу. Фанаты обратили внимание на язык тела футболиста во время автограф-сессии.

Команда Рубена Аморима находится в туре в Азии после после худшего сезона клуба в истории Премьер-лиги.

Известно, что главный тренер «МЮ» Рубен Аморим недоволен Гарначо, СМИ писали о конфликте между ними и о возможном уходе футболиста из клуба.

На кадрах, опубликованном в социальных сетях, фанаты отметили унылый вид Гаранчо.

«Гарначо определенно не в настроении».

«Его язык тела шокирует».

«Он выглядит сломленным».

«Он не хочет там находиться. Его заставили пойти».

Сообщается, что Гарначо, а также Андре Онана и Люк Шоу были проинформированы о том, что должны покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.