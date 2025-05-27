💨 Срочно: известны точные слова Аморима в адрес Гарначо на тренировке. Вы ######### (обалдеете) 😰
Сразу несколько британских газет, в числе которых Mail Sport, опубликовали точную фразу, сказанную Рубеном Аморимом в адрес Алехандро Гарначо на тренировке «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что сказаны они были перед всей командой, а не в очном разговоре.
«Тебе лучше молиться, чтобы нашелся клуб, который предложит тебе контракт».
В соцсетях буря.
💭 «Черт возьми, он не сдержался».
💭 «Блин, а кто же крыса, слившая это?»
💭 «Это правда?»
💭 «Гарначо – Амориму: «Молись, чтобы продержаться до декабря».
💭 «Если это правда, то контракт Аморима должен быть продлен на шесть лет».
💭 «Я в экстазе, если так и было».
Ну а ещё был поздний Рон, Санчо, Рэш .
Каждый сам решает с кого брать пример