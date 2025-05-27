💨 Срочно: известны точные слова Аморима в адрес Гарначо на тренировке. Вы ######### (обалдеете) 😰

Сразу несколько британских газет, в числе которых Mail Sport, опубликовали точную фразу, сказанную Рубеном Аморимом в адрес Алехандро Гарначо на тренировке «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что сказаны они были перед всей командой, а не в очном разговоре.

«Тебе лучше молиться , чтобы нашелся клуб, который предложит тебе контракт».

В соцсетях буря.

💭 «Черт возьми, он не сдержался».

💭 «Блин, а кто же крыса, слившая это?»

💭 «Это правда?»

💭 «Гарначо – Амориму: «Молись, чтобы продержаться до декабря».

💭 «Если это правда, то контракт Аморима должен быть продлен на шесть лет».

💭 «Я в экстазе, если так и было».