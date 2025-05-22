Модрич уходит из «Мадрида» клубным рекордсменом по трофеям. Его достижение может побить только один игрок

Сегодня официально стало известно о том, что легенда «Мадрида Лука Модрич покидает клуб. Хорвату уже 39 лет и он был готов остаться в команде еще на год, но ему не продлевают контракт.

Он перебрался в Ла Лигу в конце августа 2012 года, а «Тоттенхэм» получил за хавбека 35 млн евро. За эти тринадцать лет Лука Модрич завоевал вместе с «Мадридом» целых 28 трофеев – это клубный рекорд.

6 побед в Лиге чемпионов, 6 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков Европы, 4 титула Ла Лиги, 2 титула Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.

И в ближайшие годы в составе «сливочных» есть только один футболист, который может побить это достижение – Даниэль Карвахаль. Он в ближайшее время планирует вернуться на поле после разрыва крестообразной связки колена.

Сможет ли обновить достижение?