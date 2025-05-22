1 мин.

Модрич уходит из «Мадрида» клубным рекордсменом по трофеям. Его достижение может побить только один игрок

687

Сегодня официально стало известно о том, что легенда «Мадрида Лука Модрич покидает клуб. Хорвату уже 39 лет и он был готов остаться в команде еще на год, но ему не продлевают контракт.

Он перебрался в Ла Лигу в конце августа 2012 года, а «Тоттенхэм» получил за хавбека 35 млн евро. За эти тринадцать лет Лука Модрич завоевал вместе с «Мадридом» целых 28 трофеев – это клубный рекорд.

6 побед в Лиге чемпионов, 6 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков Европы, 4 титула Ла Лиги, 2 титула Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании.

И в ближайшие годы в составе «сливочных» есть только один футболист, который может побить это достижение – Даниэль Карвахаль. Он в ближайшее время планирует вернуться на поле после разрыва крестообразной связки колена.

Сможет ли обновить достижение?

Клубы
logoЛука Модрич
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКубок Испании
logoСуперкубок Испании
logoСуперкубок Европы
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДаниэль Карвахаль