Карло Анчелотти уже в Бразилии: итальянец готов начать работу

Теперь уже бывший тренер «Реала» Карло Анчелотти приземлился в Рио-де-Жанейро в воскресенье вечером, чтобы возглавить бразильскую сборную.

После прибытия в аэропорт итальянца отвезли в отель в Барра-да-Тижука, где его встретили болельщики. Тренера видели разговаривающим с Родриго Каэтано, директором национальных сборных Бразильской футбольной ассоциации (CBF), и Самиром Хаудом, недавно избранным президентом CBF.

После турбулентного периода Бразилия обращается к одному из самых успешных футбольных тренеров в надежде исправить ситуацию: вернуть уверенность и восстановить репутацию команды на мировой арене.