🎥 Безумный фол Дибу Мартинеса на Хейлунде в последнем матче за «Виллу». Аргентинец получил первую красную в карьере 🤯
В заключительном матче сезона «Астон Вилла» сражается за путевку в Лигу чемпионов. Команда Унаи Эмери приехала в гости к «Манчестер Юнайтед», для которого встреча не имеет турнирного значения.
Игра с «красными дьяволам», вероятно, станет последним матчем Эмилиано Мартинеса в футболке «Виллы». В столь ответственный момент аргентинец серьезно подвел команду: в концовке первого тайма Дибу снес Расмуса Хейлунда за пределами штрафной.
Судья Том Бремелл удалил Мартинеса, для которого эта красная карточка стала первой в карьере.
После удаления Мартинеса Эмери снял с игры Марко Асенсио и выпустил голкипера Робина Ольсена: в последний раз швед выходил на поле в марте в составе своей сборной.
В комментариях под роликом с нарушением Дибу один из болельщиков написал: «Это самый глупый фол сезона. На что вообще рассчитывал Мартинес? Даже если бы Хейлунд забил, отыграть гол против такого «МЮ» проще, чем играть в меньшинстве весь тайм».
Как оцените действия Мартинеса?
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Но что ему оставалось делать в инерции когда на голевую атаку свой же вывел..и такое случалось.) Подвёл конечно команду, учитывая, что по текущему раскладу "ириски" там тащат для Виллы ЛЧ-пятое место, но не стопудовая его вина.) Обидно, что именно так закончил свою судя по всему последнюю игру в качестве "Виллана".
Его герой — учитель истории и географии Ипполит Ипполитыч — «или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно». Так, он вполне серьезно сообщал, что «лето не то что зима», что «без пищи человек не может существовать» и т. д. И даже умирая, будучи в бреду, он говорил только очевидные вещи: «Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...»
Обычно цитируется иронически, когда хотят указать на то, что собеседник изрекает очевидные, прописные, банальные, общеизвестные истины.