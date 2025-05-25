🎥 Безумный фол Дибу Мартинеса на Хейлунде в последнем матче за «Виллу». Аргентинец получил первую красную в карьере 🤯

В заключительном матче сезона «Астон Вилла» сражается за путевку в Лигу чемпионов. Команда Унаи Эмери приехала в гости к «Манчестер Юнайтед», для которого встреча не имеет турнирного значения.

Игра с «красными дьяволам», вероятно, станет последним матчем Эмилиано Мартинеса в футболке «Виллы». В столь ответственный момент аргентинец серьезно подвел команду: в концовке первого тайма Дибу снес Расмуса Хейлунда за пределами штрафной.

Судья Том Бремелл удалил Мартинеса, для которого эта красная карточка стала первой в карьере.

После удаления Мартинеса Эмери снял с игры Марко Асенсио и выпустил голкипера Робина Ольсена: в последний раз швед выходил на поле в марте в составе своей сборной.

В комментариях под роликом с нарушением Дибу один из болельщиков написал: «Это самый глупый фол сезона. На что вообще рассчитывал Мартинес? Даже если бы Хейлунд забил, отыграть гол против такого «МЮ» проще, чем играть в меньшинстве весь тайм».

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