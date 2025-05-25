🎥 Левандовски и Шченсны подрались на тренировке «Барсы»! Победитель получил билет на «Оскар» 😁
«Барселона» на правах чемпиона Испании может немного расслабиться на тренировках, в команде царит классная атмосфера.
В объективы камер попала драка Шченсного и Левандовского, ветераны разыграли поединок очень профессионально. Все по лучшим киношным канонам – удары, падения, гримасы боли и ответная атака.
Кадры получились отличные.
Разнообразие боевых приемов поражает.
Ждем сообщения прессы о конфликте в раздевалке «блауграны»?
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