😈 Месси – подлец. Есть видео

А вы приводите в пример скромность Лионеля Месси, когда обсуждаете звезд футбола?

Криштиану может ликовать – Лионель самостоятельно снимает нимб. Смотрите, как он дважды обманул судью.

Выходка шкодливого аргентинца не понравилась фанатам.

💭 «Все мы так делали».

💭 «Это единственное, чему их учат в Ла Масии – жульничество».

💭 «Чертовы аргентинцы».

💭 «Это не хитрость, а злоупотребление влиянием. Только ему позволено безнаказанно так делать».

💭 «Вся карьера Месси в одном движении».

💭 «Сколько раз он будет делать это, чтобы разместить мяч так, как ему хочется? Поэтому он и лучший».