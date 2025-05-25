😈 Месси – подлец. Есть видео
А вы приводите в пример скромность Лионеля Месси, когда обсуждаете звезд футбола?
Криштиану может ликовать – Лионель самостоятельно снимает нимб. Смотрите, как он дважды обманул судью.
Выходка шкодливого аргентинца не понравилась фанатам.
💭 «Все мы так делали».
💭 «Это единственное, чему их учат в Ла Масии – жульничество».
💭 «Чертовы аргентинцы».
💭 «Это не хитрость, а злоупотребление влиянием. Только ему позволено безнаказанно так делать».
💭 «Вся карьера Месси в одном движении».
💭 «Сколько раз он будет делать это, чтобы разместить мяч так, как ему хочется? Поэтому он и лучший».