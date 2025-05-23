Неаполь мощно приготовился к развязке в Серии А! Толпы на улицах, унитаз с лицом Индзаги и синяя собака

Этим вечером станет известен обладатель чемпионского титула в итальянской Серии А. Перед 38-м туром «Наполи» лидировал с преимуществом в один балл над «Интером». В последней игре неаполитанцы дома играют против «Кальяри», а миланцы на выезде с «Комо».

Неаполь постоянно живет футболом, но сегодня особенно. На главной площади города собрали тысячи местных, чтобы на большом экране посмотреть футбол. Они бы пошли на стадион, да мест не хватило.

Вот что произошло, когда за час до игры открыли ворота и пустили болельщиков.

А так она выглядела уже заполненной.

За четыре часа до начала решающего матча против «Кальяри» у домашней арены уже было много ультрас.

Днем на улицах городах было тоже многолюдно и очень громко.

И уже ставшая классической для Италии забавная, по мнению фанатов, жесть: гроб для «Интера», унитаз с лицом главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги…

И покрашенная в традиционный голубой для «Наполи» цвет собака. Надеемся, что краска не повлияет на здоровье животного.