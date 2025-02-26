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Самые дорогие футболисты старше 40 лет. Да, некоторые из них играют до сих пор!

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Им уже больше сорока лет, но они все еще играют в футбол. Причем все пятеро – в клубах высшей лиги разных стран.

Ресурс Score 90 собрал десятку самых дорогих игроков, чем возраст перевалил за пятый десяток. В него попали Роке Санта Крус, Оскар Кардосо, Нене, Ремко Пасвеер, Матье Вальбуэна, Санти Касорла, Данте, Пепе Рейна, Тиаго Силва и Криштиану Роналду.

Вы может даже не предполагали, что они не завершили карьеру. Санта Крус и Кардосо, сверкавшие в Европе за «Баварию» и «Бенфику», сейчас выступают в парагвайском «Либертаде». Нене из «ПСЖ» − бразильском «Жувентуде», Ремко Пасвеер − основной вратарь «Аякса», а Матье Вальбуэна бегает за греческую «Каллитею».

В первую пятерку вошли Санти Касорла, играющий в «Овьедо», защитник «Ниццы» Данте, вратарь «Комо» Пепе Рейна, защитник «Флуминенсе» и, конечно же, Криштиану Роналду.

Клубы
logoРоке Санта Крус
logoМатье Вальбуэна
logoОскар Кардосо
logoРемко Пасвеер
logoНене
logoЛибертад
logoБавария
logoДинамо Москва
logoКаллитея
logoМарсель
logoБенфика
logoАякс
logoЖувентуде
logoПСЖ
logoСанти Касорла
logoДанте
logoХосе Рейна
logoТиаго Силва
logoКриштиану Роналду