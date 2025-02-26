Самые дорогие футболисты старше 40 лет. Да, некоторые из них играют до сих пор!

Им уже больше сорока лет, но они все еще играют в футбол. Причем все пятеро – в клубах высшей лиги разных стран.

Ресурс Score 90 собрал десятку самых дорогих игроков, чем возраст перевалил за пятый десяток. В него попали Роке Санта Крус, Оскар Кардосо, Нене, Ремко Пасвеер, Матье Вальбуэна, Санти Касорла, Данте, Пепе Рейна, Тиаго Силва и Криштиану Роналду.

Вы может даже не предполагали, что они не завершили карьеру. Санта Крус и Кардосо, сверкавшие в Европе за «Баварию» и «Бенфику», сейчас выступают в парагвайском «Либертаде». Нене из «ПСЖ» − бразильском «Жувентуде», Ремко Пасвеер − основной вратарь «Аякса», а Матье Вальбуэна бегает за греческую «Каллитею».

В первую пятерку вошли Санти Касорла, играющий в «Овьедо», защитник «Ниццы» Данте, вратарь «Комо» Пепе Рейна, защитник «Флуминенсе» и, конечно же, Криштиану Роналду.