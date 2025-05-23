📸 Магуайр и Ромеро зарубились в финале ЛЕ! Их конфликт продолжился даже после финального свистка 😡

Противостояние Харри Магуайра и Кристиана Ромеро длится давно. В марте 2022-го англичанин срезал в мяч в свои ворота, к нему тут же подбежал аргентинец и что-то прокричал прямо в лицо.

Ошибка Магуайра «шпорам» не помогла, «Ман Юнайтед» победил 3:2, а после матча Ромеро пришлось объясняться:

«Я не испытываю ничего, кроме уважения к Харри Магуайру. Он топовый игрок, у которого отличная карьера. Я вообще всегда уважаю соперников, просто некоторые слишком раздувают истории, происходящие на поле. Может, в тот раз я поступил не совсем правильно, но у меня не было плохих намерений».

В очередной раз противники столкнулись на самом высоком уровне – в финале Лиги Европы. «Тоттенхэм» вышел вперед в концовке первого тайма и во второй половине встречи, по сути, поставил главной задачей сохранение преимущества. Ромеро часто цеплялся к Магуайру – и словесно, и физически – а Харри заводился и отвечал.

Первой яркой перепалкой стал эпизод, когда аргентинец оказался на газоне после столкновения с Хейлундом.

Кути долго лежал на газоне, выигрывая для своих время. Тогда к нему подбежал Магуайр и, как утверждает Daily Mail, сказал: «Да ладно тебе, ты же капитан!»

Под занавес встречи на газоне оказался уже Магуайр, а Ромеро прошел в опасной близости с его лицом.

Результат – еще одна перепалка.

Буквально через пару минут после возобновления игры Харри сфолил на Кристиане, тот упал.

Арбитр показал разъяренному Магуайру желтую, а в отчете отметил, что стычка между соперниками происходит не в первый раз.

После финального свистка, когда на поле шла подготовка к награждению «Тоттенхэма», Ромеро решил подбодрить некоторых футболистов «Ман Юнайтед». Магуайр, казалось, просто проигнорировал рукопожатие аргентинца, но когда тот подошел к другому игроку «дьяволов», Харри бросился к Кристиану и начал ему что-то выговаривать.

Футболистов пришлось успокаивать членам тренерских штабов Аморима и Постекоглу.

Позже Магуайра ждала неприятная новость: Ромеро признан лучшим игроком финала.

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