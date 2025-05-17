Он превратил детскую любовь к тетрадям со статистикой в большой турнир взрослых в родном селе

Очень теплая история.

Таблицы и сетки с турнирами, составы команд в тетрадке от руки, чемпионаты и жеребьевки – все это футбольная романтика детства. Кто не мечтал когда-нибудь выйти с друзьями в официальном матче против суперзвезд и победить?



Так же влюбился в футбол и Леша Шадрин из села Шедок. Через 25 лет он воплотил детскую мечту и создал свою Лигу чемпионов. Собрал команду из друзей и развивает футбольную жизнь в селе Шедок: проводит чемпионаты с жеребьевками, отборочными турнирами, формой и правилами, покупает призы, кубки и медали и приглашает команды из всех соседних поселков, чтобы вместе играть в футбол, пить чай и рубиться в приставку.



В 2024-м проект «Футбольная жизнь села Шедок» стала региональным призером конкурса «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным футбольным инициативам.

Шадрин влюбился в футбол из-за армейской просьбы дяди, обсуждал сборную на подсолнуховом поле и сохранил эти чувства через взросление

«Я родился, живу и буду жить в селе Шедок. Очень люблю это место, – рассказывает Алексей Шадрин. – Вокруг Шедка – горы, которые зимой защищают от холодов, летом – от лютой жары, две реки, карьеры, пруды, церковь, большая двухэтажная школа, детский сад, амбулатория, лесоперерабатывающие предприятия и железнодорожная станция.



Часто в детстве рассматривал карты и всегда находил на них Шедок – как раз из-за ж/д-станции. Мне всегда нравилась география. Для многих же любовь к географии и футболу – связанные вещи?

Любовь к футболу мне привил дядя Антон. В 1997-м он ушел в армию и дал мне строгое напутствие: смотреть программу «Футбольное обозрение», записывать результаты матчей и высылать ему.



Я начал смотреть – и увлекся. Писал письма, подбирал разноцветные фломастеры под каждую команду, записывал голы, вел таблицы. Мы с дядей болели за московский «Спартак». А еще я сопереживал новороссийскому «Черноморцу», «Кубани» и «Жемчужине-Сочи» – все-таки это ближайшие к нам команды. У меня до сих пор сохранились газеты и журналы из 90-х, таблицы, которые я рисовал от руки. А как мы смотрели матч Россия – Франция в 1999-м! Ночью кричали от радости, а потом весь день с другом убирали подсолнухи в поле и обсуждали Панова, Карпина, пас Цымбаларя…

Так я погрузился в футбол еще сильнее.



Мне всегда нравилась статистика, цифры, соперничество и интриги. Я проводил виртуальный чемпионат России. В моей высшей лиге участвовал «Спартак-Шедок». Все как положено: жеребьевка, 30 туров, номера, запасные, домашний стадион. За «Спартак-Шедок» играли мои одноклассники, друзья и игрушки: на воротах под номером один лохматый голубой блестящий пес Кучум-Том-Бим (это имена всех собак, которые у меня были раньше и которых я любил), в центре диспетчер – сова Совуля под номером девять, еще были пес под номером семь и домовенок Нафаня под четвертым.

«Спартак-Шедок» играл против московского «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Торпедо», «Спартака-Алании». Матчи с «Черноморцем» были самыми принципиальными – это же южное дерби. Я играл с сестрой или сам – были разнообразные голы, маленький мяч и ворота. В моем виртуальном чемпионате «Спартак-Шедок» вылетал в Первую лигу, но потом вернулся и стал чемпионом – примерно в 2000 году.



А еще все лето с друзьями мы играли в футбол. Кто-то из ребят уходил встречать коров после выпаса, и мы собирались вместе и каждый вечер гоняли мяч, пока ждали коров. Поиграли в футбол, искупались в речке – и по домам.



Я обожал Андрея Тихонова. Это до сих пор мой футбольный кумир. В детстве у меня была бело-зеленая полосатая футболка, я вырезал из черной ткани 11 номер, как у Тихонова, и пришил его сзади.

Я даже играл на позиции Тихонова слева в полузащите, занимался в секции и мечтал стать футболистом, но начал слишком поздно, в 12 лет, да и выдающихся задатков у меня, к сожалению, нет.

Я выступал за сборную школы, потом поступил в туапсинский филиал Ростовского государственного университета путей сообщения и играл за сборную университета на чемпионате Туапсе.



Но с годами понимал, что мечте стать профессиональным футболистом не осуществиться. Правда, еще больше мне хотелось, чтобы в Шедке была команда и сюда приехали Тихонов, Титов и Филимонов. После университета я пять лет почти не играл, искал работу и себя, а в 2014-м снова вернулся в футбол – и решил осуществить мечту детства: чтобы в Шедок пришел большой футбол. Потому что даже мои ограниченные футбольные способности не мешают организовывать и создавать что-то интересное и участвовать в футбольной жизни.

«На турнир пришла половина села – мы почувствовали себя профи». Первый опыт

«Моя жизнь с 2009 года связана со страхованием, – продолжает Шадрин. – Я работаю специалистом страхового дела в нашем районном центре, поселке Мостовской: заключение договоров, разрешение споров, урегулирование убытков в сфере страхования транспорта.



Я ездил на работу в Мостовской, а потом приезжал домой и играл в футбол на нашем поле – делились на команды и рубились и в будни, и в выходные. Как в детстве. Играли с ребятами на поле, а потом еще и в приставку. И так постепенно сдружились с теми, кто приходил чаще других.



К 2014 году у нас появилась постоянная и сыгранная команда. И мы иногда проводили товарищеские матчи против команд из других населенных пунктов: Псебая, Андрюков, Зассовской и других.



Но моя любовь к статистике, таблицам и интригам не давала покоя. Мне хотелось создать какую-то турнирную футбольную атмосферу. Доказать, что за счет инициативы и желания можно делать что-то интересное даже на сельском уровне».

Алексей долго собирал базу контактов и общался с футболистами из соседних сел, чтобы собрать вокруг себя других энтузиастов. В 2016-м таким стал его студенческий друг Андрей Суворов. Суворов и Шадрин вместе играли в футбол в университете, а потом собрались и организовали мини-турнир недалеко от Туапсе.



«В нем участвовали три команды: казачье общество поселка Новомихайловский, юноши из села Пляхо и наша команда из села Шедок. Мы почти 300 километров всей ехали на машинах, но все было не зря. «Шедок» победил, турнир был признан успешным. Мы с командой очень вдохновились и поняли, что, оказывается, что-то можем. И я понял: надо организовывать свой кубок села.



При поддержке местной администрации мы в 2017-м организовали Кубок села Шедок. Пригласили команды из Зассовской, Псебая и Андрюков, а также три команды из села Шедок. Мы тоже выиграли в том турнире. Хотя матчи с Зассовской, нашими большими друзьями, были невероятно упорными – в финале мы закончили основное время 0:0.



На тот турнир пришла, кажется, половина села. Это было безумно приятно, и мы почувствовали себя прямо настоящими профессиональными футболистами. Я так гордился своими ребятами, командой «Шедок», которая билась в каждом матче и отдавала все силы. И так счастлив, что мои мужики готовы так биться.



Мы победили, сфотографировались с кубком, а потом еще с ребятами собрались играть в плейстейшен и пить чай.

Один из лучших дней моей жизни. Настоящее счастье».

В Шедке проходит шесть чемпионатов: Шадрин сам пишет регламенты и ведет статистику, проводит жеребьевки и выбирает командам креативные названия

С тех пор турниры в Шедке проходят каждый год. Кубок села Шедок стал главным спортивным событием населенного пункта, на него собираются болельщики, команды из других сел и поселков приезжают в апреле поиграть в футбол.



За семь лет Алексей Шадрин придумал еще несколько турниров. Так что календарь сельского футбола теперь максимально насыщенный.



Зимний чемпионат села Шедок проходит в январе или феврале. В нем участвуют только жители села, обычно нет гостей из других населенных пунктов. Мы всегда делимся на четыре команды по разным критериям. Например, по времени года рождения (зимние в одной команде, весенние – в другой, летние и осенние – в третьей и четвертой), по географии дома (север, юг, запад и восток).

Названия команд на чемпионате выбираются с помощью жребия. Один раз надо было вытягивать бумажки с прилагательными и существительными. Так что у нас играли «Злые зайцы», «Хитрые лисы» и так далее.

В другой раз мы вытягивали случайные команды из АПЛ (чемпионат выбирали в голосовании в телеграме) и давали им русские названия. Выпали «Вулверхэмптон», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Борнмут», так что играли «Шедокские волки», «Шедокские молотобойцы», «Шедокские шпоры» и «Шедокские вишни».

23 февраля – проходит специальный матч: сборная села Шедок против команды из средней школы №3 села Шедок.

Наш главный турнир – Кубок села Шедок в первое воскресенье апреля. Это самый масштабный и традиционный турнир. Приезжают команды из Псебая, Андрюков, Зассовской и Мостовского. Все команды собирают максимально сильные составы. Мы обязательно считаем голы и определяем лучшего бомбардира.

На Кубке всегда присутствует глава нашего сельского поселения. Он смотрит все матчи стоя – так сильно переживает.

В этом году впервые выиграла команда «Гипс-Knauf-Псебай».

В мае у нас выездные турниры.

1 июня – «Здравствуй, лето!» Это турнир для детей в честь начала каникул.

Последнее воскресенье июля – Кубок страховой компании «Армеец». Это отборочный турнир в Кубок ветеранов. В этом турнире всегда участвует женская команда «Спарта». Раньше я их тренировал, а моя компания «Армеец» – титульный спонсор этой команды.

Первое воскресенье августа – Кубок ветеранов. В нем участвуют четыре команды: три лучшие команды из Кубка страховой компании «Армеец» плюс сборная ветеранов села Шедок. Мы стараемся, чтобы тут участвовали футболисты из Шедка старше 40 лет. В последнем турнире принимали участие еще команды «Атлетико» и «Аякс». «Атлетико» – старшие юноши села, до 18 лет, а «Аякс» – младшие, до 12 лет.

Последнее воскресенье октября – Кубок октября. У меня день рождения в конце этого месяца, так турнир проходит в честь него. Там играют команды моих друзей».

Особенное событие для Алексея и его команды – поездка на Всероссийские сельские игры в Нижний Новгород. «Шедок» представлял на них Краснодарский край – и играл против команд из других регионов.

«Благодаря конкурсу «Россия – футбольная страна» и краевой федерации футбола нас заметили и дали возможность поехать на такой большой турнир, – объясняет Шадрин. – Это было грандиозное событие. Мы, простые сельские ребята, представляли Краснодарский край на всероссийских играх.

Да, мы почти ничего не выиграли и забили всего четыре гола, но 10 дней пожили жизнью профессиональных спортсменов на настоящей спортивной базе! Это память на всю жизнь!

Я раньше никогда не был в Нижнем Новгороде. Может, без этих игр никогда бы и не побывал».

Алексей чувствует, что его мечта исполняется – и пытается поддерживать огонь и дать почувствовать футбольную атмосферу и другим односельчанам.



«Это зов сердца и преданность мечте. Большая часть свободного времени посвящена футболу, – рассказывает Алексей Шадрин. – С мая по сентябрь я провожу две тренировки в неделю – в четверг и воскресенье. В четверг у меня на работе сокращенный день – работаю на час меньше, а воскресенье – выходной. Обычно приходит по 15 человек. Летом бывало 28 человек, но такое случается редко.

На чемпионате Европы-2024 у нас был конкурс прогнозов. Все присылали предсказания результатов группового этапа, победители получили мячи и музыкальные колонки.



К каждому турниру начинаю готовиться примерно за месяц. Нужно все учесть, составить регламент, определиться с составом участников, их составами и заявками, написать афишу в телеграм-канале, сделать и выложить фотографии. Я стараюсь делать хорошо – и это отнимает много времени.



Вся семья поддерживает и помогает. Дядя, который привил мне любовь к футболу в детстве, судил первый Кубок села Шедок, мама и сестра проводят жеребьевку, ведут статистику и записывают авторов голов, помогают расставлять конусы, стирать форму. Мы с девушкой ездим на поле и сеем газон.

Вкладываюсь и финансово. Всегда покупаю кубок, иногда – медали и статуэтки для лучших игроков. В прошлом году вот закупил новую форму для команды ветеранов села Шедок – с эмблемами и номерами.

Администрация сельского поселения помогает с грамотами и спортивным инвентарем, выделяет технику для работы с газоном. А один наш участник на зимнем чемпионате села просто привез наушники и предложил подарить их лучшим игрокам турнира.



Конечно, хотелось бы больше. Я понимаю, что в Мостовском районе есть и более крупные и важные турниры. Наш турнир не самый большой, но аудитория у него есть. Да, я не делаю ничего грандиозного и не создаю невозможное или фантастическое. Но стараюсь поддерживать футбольную жизнь в селе Шедок. Хотя бы на таком уровне, на котором могу.



Очень хочу, чтобы каждый игрок мог почувствовать себя участником футбольной жизни. У нас свои фотограф, постоянные турниры, интриги и неудобные соперники, телеграм-канал . И это наш маленький футбольный мир.

[В таком виде] моя мечта исполнилась. Я – капитан команды «Шедок» и помог начать футбольную жизнь в родном селе.



Главное, чтобы это было только начало. И после меня все развивалось еще дальше. Даже без меня».



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Фото: Любительская футбольная команда «Шедок»