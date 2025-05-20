Лучшие голы РПЛ этой весны: классный удар через себя, прорыв к воротам «Локо»

До конца сезона-2024/25 РПЛ остался всего тур – в нем и решится главная интрига: кто станет чемпионом России. Май традиционно становится самым интересным месяцем в нашем футболе. Но много интересного подарили и март с апрелем. Напряженная борьба на каждом участке таблицы аккумулировала множество красивых голов.

Артур, «Динамо» Москва: завершил красивую комбинацию из четырех передач

Прекрасная комбинация из мартовского дерби «Локомотива» и «Динамо». Динамовцы начали атаку со своей половины, после чего с середины поля в четыре передачи дошли до ворот Ильи Лантратова. Кипер уже не смог спасти команду от пропущенного гола.

Получился красивый латиноамериканский мяч – Бителло на скорости оставил пяткой Хорхе Карраскалю, а тот выдал на пустые Артуру. Для бразильца этот гол стал лишь третьим в сезоне и первым после зимней паузы.

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Дардан Шабанхаджай, «Рубин»: прихлопнул «Локо» после кросса со своей половины

После зимней паузы «Рубин» ни разу не побеждал на выезде, но при этом и на домашнем поле не терял очки – 12 баллов в 4 матчах. В одном из них казанцы обыграли «Локомотив» (1:0), у которого не побеждали 17 матчей подряд в официальных встречах – с 29 апреля 2017 года.

Все решил единственный мяч в начале второго тайма, который забил Дардан Шабаханджай. Нападающий получил мяч на своей половине и постепенно двигался в сторону центра поля. В тот момент перед ним было четыре игрока гостей, которые могли его встретить. Но форвард резко ускорился и в итоге убежал от всей обороны «Локо», после чего элегантно перекинул мяч через Антона Митрюшкина. Это лишь третий гол форварда за «Рубин» в РПЛ.

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Кирилл Печенин, «Крылья Советов»: закрутил со штрафного в девятку

В еще одном матче 24-го тура «Химки» дома принимали «Крылья Советов». Обе команды находятся во второй половине таблицы, но от зоны вылета пока далековато. После первого тайма хозяева вели 1:0, а затем самарцы вырвали волевую победу.

Начал ее Кирилл Печенин, который положил красивый гол со штрафного. Защитник закрутил в левую девятку – вратарь «Химок» Никита Кокарев даже коснулся мяча, но не смог отразить удар. Для Печенина этот гол лишь второй в сезоне – в первом круге забивал «Оренбургу». Через несколько минут он же выступил ассистировал Ивану Сергееву. «Крылья» в итоге выиграли 3:1.

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Джон Кордоба, «Краснодар»: красиво убрал защитника и пальнул под перекладину

Команда Мурада Мусаева постепенно идет к долгожданному чемпионству. И важной на этом пути стала домашняя встреча с «Ахматом» (3:1), в котором отличился лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба.

В первом тайме форвард выиграл борьбу у Турпала-Али Ибишева, получив пас от Жоау Батчи. Затем он ускорился, убрал защитника Надера Гандри и выстрелил под перекладину. Гиорги Шелия ничего не мог поделать с этим ударом, а Кордоба записал на себя 10-й гол в этом сезоне.

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Кевин Ленини, «Краснодар»: завершил скоростную атаку ударом в девятку

В том же матче третий мяч в ворота «Ахмата» забил кабовердский полузащитник Кевин Ленини. История та же – быстрая атака хозяев, которую разогнал Эдуард Сперцян со своей половины. Капитан «Краснодара» пытался выдать пас между защитников на Кордобу. Но задумку прочитал Надер Гандри, прервавший передачу в подкате.

Мяч отскочил к Ленини, который набрал скорость в той атаке и ему уже не нужно было тратить время на разбег – просто выставить ногу и попасть. Получился красивый обводящий удар в правый угол. Важная победа для «Краснодара».

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Родригу Эшковал, «Акрон»: положил шедевр на глазах 195 зрителей

В последнее время матчи «Химок» обсуждаются с негативным фоном – на домашние игры почти не ходят болельщики, а игроки бойкотируют тренировки из-за задержек зарплат. Матч 26-го тура с «Акроном» не стал исключением в плане посещаемости – на «Арене Химки» присутствовало всего 195 зрителей. Но эта встреча все-таки привлекла внимание эпизодом с игры.

Родригу Эшковал украсил матч голом через себя, который принес команде ничью (2:2). Воспользовался неудачным выносом головой от Антона Заболотного, идеально сложился и попал в девятку. До ворот было около 15 метров.

27-летний Эшковал за всю карьеру забил лишь пять мячей за 224 матча. В этом сезоне – уже второй, в ноябре не повезло «Крыльям». Португалец приехал в «Акрон» свободным агентом, в прошлом сезоне играл за португальскую «Визелу».

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Максим Осипенко, «Ростов»: показал, как поймать вратаря на штрафном

Весной на «Арене-Химки» было слишком много красивых голов. Причем часть из них забивались со штрафного – через несколько туров после мяча Печенина, свое скиллы продемонстрировал Максим Осипенко из «Ростова». К концу игры его клуб уступал 0:1, но защитник сравнял счет красивым ударом со штрафного.

Никита Кокарев занял дальний от бьющего угол, прикрыв ближний стенкой. Но вратарь недооценил хитрость Осипенко – Максим закрутил в дальний. В итоге Кокарева поймали на противоходе, и голкипер не успел сложиться. Этот гол стал девятым для защитника, но не первым со штрафного весной – в марте он так же забивал «Оренбургу».

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Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва: забил победный мяч ударом издали

22-летний динамовец проводит невероятную весну – за девять матчей после зимнего перерыва у него семь голов. Уже после увольнения Марцела Лички 22-летний футболист положил дубль «Крыльям» в Самаре. Особенно красивым получился первый мяч.

В начале второго тайма футболист получил передачу у левого края чужой зоны, развернулся в борьбе с Кириллом Печениным и пальнул в дальний угол ворот Сергея Песьякова.

Этот гол стал победным, хотя через полчаса Гладышев забил еще один.

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Фото: RUTUBE

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