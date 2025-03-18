Нейросеть составила сборную лучших игроков Южной Америки. Только один играет до сих пор
Бездушную машину ChatGPT попросили составить сборную Южной Америки из самых легендарных представителей континента. Нейросеть выбрала одну из самых популярных схем 4-3-3 и создала идеальную, на ее взгляд, команду.
Довольно трудно придраться к тем футболистам, которые получили место в числе одиннадцати лучших.
На воротах оказался Убальдо Фильоль из Аргентины, чемпион мира-1978, отыгравший в Европе пару сезонов за «Атлетико». Четверку защитников составили Роберто Карлос (чемпион мира-2002), Элиас Фигероа (легенда чилийского футбола), Даниэль Пассарелла (чемпион мира 1978 и 1986) и Кафу (чемпион мира 1994 и 2002).
В тройку хавбеков вошли Зико (легенда и трехкратно лучший футболист Южной Америки), Хуан Роман Рикельме (олимпийский чемпион и четырехкратный лучший игрок Аргентины) и великий Диего Марадона (чемпион мира-1986 и двукратный чемпион Италии с «Наполи»).
Атакующую тройку трудно сделать лучше, чем это вышло у нейросети: все футболисты не нуждаются в представлении – Пеле (трехкратный чемпион мира 1958, 1962 и 1970), Роналдо (двукратный чемпион мира 1994 и 2002, двукратный обладатель «Золотого мяча» 1997, 2002) и Лионель Месси (чемпион мира-2022 и восьмикратный обладатель «Золотого мяча»)
А как вам такой выбор от ChatGPT? Кого бы вы убрали и добавили?
Тот случай, когда ещё рано утром,толком не проснулся,но открыл мобилу с рубрикой спортивных новостей)
Классного Вам дня!
С Уважением.
Кто там будет отвечать за отбор мяча? Видимо, один Фигероа.
PS. На этом фоне вдвойне радует ЗМ для Родри - люди в отличии от бездушной машины начинают понимать, что одними Холандами трофеи не завоюешь.
Игита (Колумбия) - Роберто Карлос (Бразилия), Годин (Уругвай), Альварес (Колумбия), Сорин (Аргентина) - Марадона (Аргентина), Вальдеррама (Колумбия), Эрвин Санчес (Боливия) - Роналдиньо (Бразилия), Месси (Аргентина), Батистута (Аргентина).