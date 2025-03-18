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Нейросеть составила сборную лучших игроков Южной Америки. Только один играет до сих пор

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Бездушную машину ChatGPT попросили составить сборную Южной Америки из самых легендарных представителей континента. Нейросеть выбрала одну из самых популярных схем 4-3-3 и создала идеальную, на ее взгляд, команду.

Довольно трудно придраться к тем футболистам, которые получили место в числе одиннадцати лучших.

На воротах оказался Убальдо Фильоль из Аргентины, чемпион мира-1978, отыгравший в Европе пару сезонов за «Атлетико». Четверку защитников составили Роберто Карлос (чемпион мира-2002), Элиас Фигероа (легенда чилийского футбола), Даниэль Пассарелла (чемпион мира 1978 и 1986) и Кафу (чемпион мира 1994 и 2002).

В тройку хавбеков вошли Зико (легенда и трехкратно лучший футболист Южной Америки), Хуан Роман Рикельме (олимпийский чемпион и четырехкратный лучший игрок Аргентины) и великий Диего Марадона (чемпион мира-1986 и двукратный чемпион Италии с «Наполи»).

Атакующую тройку трудно сделать лучше, чем это вышло у нейросети: все футболисты не нуждаются в представлении – Пеле (трехкратный чемпион мира 1958, 1962 и 1970), Роналдо (двукратный чемпион мира 1994 и 2002, двукратный обладатель «Золотого мяча» 1997, 2002) и Лионель Месси (чемпион мира-2022 и восьмикратный обладатель «Золотого мяча»)

А как вам такой выбор от ChatGPT? Кого бы вы убрали и добавили?

Клубы
Убальдо Фильоль
logoРоберто Карлос
Элиас Фигероа
Даниэль Пассарелла
logoКафу
logoЗико
logoХуан Роман Рикельме
logoДиего Марадона
logoПеле
logoРоналдо
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Чили по футболу
logoМилан
logoРеал Мадрид
logoНаполи