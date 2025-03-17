Килиан Мбаппе получил вызов в сборную Франции, капитан шесть месяцев отсутствовал в расположении национальной команды.

По случаю воссоединения с «синими» издание Le Parisien взяло интервью у нападающего «Мадрида».

У Килиана спросили, может ли Усман Дембеле претендовать на «Золотой мяч», капитан сборной прямо не ответил:

«Каким должен быть обладатель «Золотого мяча»? Разве Родри – игрок уровня «Золотого мяча»? Я думал, что «Золотой мяч» достанется Вини, но в итоге награду получил Родри. Если бы я сказал вам это за три месяца до вручения, вы бы спросили: «О чем, черт возьми, ты говоришь?»

Сегодня мы просто не знаем, кто получит «Золотой мяч». Но исключений быть не должно: игроки всех позиций должны быть замечены и вознаграждены, возможно, даже вратарь».

Про бывших Килиану тоже пришлось вспомнить:

«Люди говорят, что «ПСЖ» играет лучше без меня? Меня это не волнует. Я желаю им всего наилучшего. Я сосредоточен на «Реале» и требле, который мы можем оформить в этом сезоне. В истории «Реала» подобного пока не было, было бы невероятно покорить эту планку в мой первый сезон в клубе.

Конечно, я бы пожал руку Нассеру [Аль-Хелайфи], если бы мы встретились с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Я не из тех, кто видит только негатив. Я умею быть благодарным за то, что люди дают мне в жизни – как в профессиональном, так и в личном плане».

Как вам ответы звезды «Мадрида»?

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