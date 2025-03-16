«Челси» и «Арсенал» так себе сыграли в футбол без нападающих – но у Артеты-то есть угловые! Быстрые мысли

От Палагина и Лукомского.

«Арсенал» победил «Челси» в лондонском дерби (1:0). Команда Микеля Артеты утвердилась на втором месте, а «Челси» все равно остался в четверке. Большой турнирной интриги не было, зато нашлись любопытные детали на фоне серьезных потерь у обеих команд.

В составе «Арсенала» обошлось без больших сюрпризов. По-прежнему отсутствует большая группа атакующих игроков, но вернулся Габриэл Мартинелли. В последних двух играх он выходил на замены, а сейчас Артета доверился ему с первых минут. На скамейке остался яркий 17-летний вундеркинд Итан Нванери.

«Челси» последнее время тоже учится жить без чистых нападающих, но главная новость прилетела в день матча: потеря Коула Палмера. На позиции десятки вышел Энцо Фернандес, а место рядом с Мойсесом Кайседо досталось Рису Джеймсу. Не первый его выход в центре поля, но все еще смотрится необычно – особенно с Уэсом Фофана на правом фланге.

Обе команды сыграли без чистых девяток. Чем отличаются роли Мерино и Нету?

Одна из главных интриг перед игрой – дуэль импровизированных девяток Микеля Мерино и Педру Нету. Оба вынуждены стартовать в атаке из-за травм основных форвардов. Любопытная деталь: оба не сразу стали основными вариантами, а только в процессе поисков. Изначально «Арсенал» делал ставку на Леандро Троссарда, «Челси» – на Кристофера Нкунку.

Общее у Мерино и Нету – гарантированный объем без мяча и сходство с основными нападающими. Важно – сходство не полное, а только частичное. Именно на этом пытаются играть оба тренера . У Мерино от Кая Хавертца – габариты и опасные открывания на дальней штанге. У Нету от Николаса Джексона – скорость и забеги за спину. Есть и физические сходства, и игровые.

Отличия Мерино и Нету хорошо проявились в очной игре.

● У Нету гораздо более широкая роль . Мареска его не ограничивает. Наоборот, поощряет постоянное движение и поиски мяча. Роль Мерино – не статичная, но куда более ограниченная на фоне португальца;

● Опасность внутри штрафной: Мерино на две головы выше – причем во всех смыслах. Нету опасен в переходных стадиях, когда можно включить скорость, но на «Эмирейтс» пространства практически не было. Нужных открываний не дал. Габариты – точно одна из причин;

● Химия с партнерами: еще одно преимущество Мерино над Нету . У Микеля уже развивается связь с Декланом Райсом. Либо поочередно заполняют штрафную, либо вдвоем. Это матч не лучший (все же не ПСВ в соперниках), но некоторые моменты все равно соорудили.

В теории таким же компаньоном для Нету мог стать Энцо. Аргентинец тоже хорошо чувствует момент для рывка. В предыдущих матчах у парочки проходило (пример – гол «Астон Вилле»). Сегодня – провал. Энцо потерялся под опекой пары Парти-Райс. Одно касание в штрафной – отражение неудачного перфоманса.

Джеймс вышел в опорной. Теперь со спецзаданием от Марески

Появления Риса в опорной «Челси» уже не удивляют. Матч с «Арсеналом» – продолжение эксперимента, на котором настаивает Мареска. В этот раз Джеймс получил спецзадание – максимально строгая игра по Деклану Райсу. Вероятно, реакция на суперформу англичанина (три матча с результативным действиями) . Ее Райс развил сразу после появления в атаке Мерино. Связь – прямая.

Яркое проявление персоналок – эпизоды, в которых Джеймс становится пятым защитником «Челси». Важно: Риса не тянуло в оборону по естественным причинам, происходило именно из-за игры по Райсу (опускался до упора).

В рамках этой пятерки Джеймс играл одного из трех центрдефов (по Райсу), а крайним справа оставался Фофана.

Вероятно, главный мотив – попытка остановить Райса внутри штрафной. Деклан в принципе неплохо открывается, но в последние недели прибавил на фоне экспериментов с Мерино. Чтобы центральные защитники «Челси» не разрывались, Мареска сделал ставку на Джеймса. Благодаря этому у пары ЦЗ всегда была подстраховка.

Со своей задачей Рис скорее справился. Была пара эпизодических провалов, но без серьезных последствий. Райс нанес только один удар из штрафной – в самом комичном эпизоде матча, когда игроки «Челси» устроили пинбол у ворот. Критиковать Джеймса за это – абсурд.

Проблемой «Челси» стало скорее следствие роли Джеймса – регулярные дыры в опорной. Вот типичный пример: Джеймс до упора играет по Райсу без оглядки на ситуацию в опорной, а Кайседо вынужден разрываться между двух адресатов.

Пока непонятно, куда пойдет атака, эквадорцу нужно контролировать оба направления. Возможности сыграть плотно – не остается. Как следствие, он реагирует только в последний момент – и опаздывает, когда нужно накрыть удар.

Основную массу моментов «Арсенал» создал именно через опорную. По ходу матча хозяева обнаружили несколько вариантов использования.

● Движение Троссарда и Мартинелли . Обычно у вингеров «Арсенала» строгая фланговая роль. Тут оба пробовали смещения в центр.

● Проходы от защитников . Особенно часто старались Льюис-Скелли в ложной роли и Габриэл.

● Открывания Мартина Эдегора на границе штрафной . Классические по предыдущим версиям норвежца. Пригодилось скорее в финальных стадиях атак.

Единственная претензия к «Арсеналу»: должны были наказывать гораздо строже. Иногда боялись идти через центр, иногда игнорировали продолжение, даже если партнер был свободен . Вероятно, одно из объяснений – такая манера «Арсеналу» не привычна. Пропорция атак через центр у команды Артеты самая низкая в АПЛ (24%). Джейми Каррагер недавно метко критиковал за то, что стараются атаковать вокруг блока соперника, а не проникая внутрь него.

Угловые «Арсенала» вернулись. Новинка от Жовера!

Мы прожили почти два месяца без голов «Арсенала» с угловых. На дистанции сезона у «Арсенала» все еще прекрасная статистика, но после травмы Букайо Сака элемент магии ушел – качество его подач с правого фланга было важным элементом. Команда пробила отметку в 90 неудачных попыток подряд. Серия оборвалась против «Челси». Более того, «Арсенал» забил вообще не классическим шаблоном. Он тоже был в матче, но сработал новый вариант.

С левого фланга с правой ноги подавал Деклан Райс. Здесь «Арсенал» старался организовать классику с выводом Габриэла на удар. Несколько раз было близко.

А вот с правого фланга Жовер предложил новинку и адаптировался под особенности подачи Мартина Эдегора. Он лучше всего подает на ближнюю штангу.

Поскольку «Челси» использовал смешанную опеку, «Арсенал» собирал всех персональщиков во вратарской. Всех, кроме Джеймса, который опекал Мерино.

Именно на Мерино шла подача – он открывался на ближнюю штангу, где по мячу действовал Нкунку. За счет траектории забега в эпизоде с голом удалось столкнуть Нкунку с Джеймсом.

Из-за толпы во вратарской сыграть на выходе было невозможно, а игрока, который действует по подаче, «Арсенал» устранил хитрым забегом. Как это часто бывает у Жовера, идея простая, но эффективная за счет максимальной логичности и синхронности исполнения .

Атака «Челси» без Палмера – катастрофа

По данным Understat, «Челси» соорудил моментов на 0,29 xG – антирекорд в сезоне АПЛ. Уже было несколько матчей, где не добивали до единицы, но даже на их фоне выглядит как страшный провал. В последнее время беззубых матчей все больше (мучались даже с «Копенгагеном» в Лиге конференций). На «Эмирейтс» проблему обострила надежность «Арсенала» и отсутствие Палмера. Англичанин в плохой форме, но даже в такой может что-то придумать или стянуть на себя двух-трех соперников (помогает партнерам).

Компенсировать нехватку Палмера «Челси» пытался неординарными методами. Вот лишь некоторые ходы.

● Максимально перекошенная влево атака . Через свой правый фланг «Челси» провел лишь 22% атак. Палмер не выходит справа, но любит смещаться именно туда. Без него зона проседала. Выход Уэсли Фофана (номинальный ЦЗ) на правом краю усугубил ситуацию;

● Джейдон Санчо в роли игрока, который ситуативно перегружает левый фланг . Англичанин стартовал справа, но был максимально изолирован. Чтобы встретиться с мячом, уходил налево. Эпизодами напоминало перегруз в стиле «Реала».

Импровизация не сработала. До эффективности «Мадрида» не дотянули совсем.

● Изменения структуры от Марески . В первом тайме в последней линии было пять человек. Во втором – пятерка плюс Кайседо. На этом отрезке Джеймс превратился в единственного разыгрывающего.

Фактически признание Марески, что обычный вариант без Палмера – не вариант. Альтернатива тоже не спасла. По ходу матча вместо Джеймса появился Ромео Лавия, но на качество розыгрышей почти не повлияло.

1:0 в пользу «Арсенала». Джордж Грэм оценил!

В заключение просто отметим работу британских коллег. Во втором тайме они очень вовремя показали Джорджа Грэма. Сначала камера выхватывает бывшего тренера «Арсенала».

А сразу следом – табло с 1:0 в пользу «Арсенала».

Именно в эру Грэма чант «1:0 to the Arsenal» приобрел культовый статус в среде болельщиков «Арсенала». Такие пасхалки делают просмотр футбола еще более насыщенным.

Под присмотром Грэма брендированный счет не испортился до конца.

«Арсенал» обыграл «Челси» фирменным приемом. Мерино-форвард прервал грустную серию

Фото: East News /AP Photo/Ian Walton, BENJAMIN CREMEL / AFP