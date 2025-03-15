♨️ «После Фергюсона я бы его не назначил». Рэтклифф считает, что руководители «МЮ» ошиблись, выбрав Мойеса сменщиком сэра Алекса 😲

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф назвал бывшего тренера клуба, которого он не нанял бы на месте руководства.

Алекс Фергюсон покинул «МЮ» еще в 2013 году, но «манкунианцы» до сих пор не найдут достойного наследника шотландцу.

Джим Рэтклифф в большом интервью The Times признался, что одобряет не все решения руководства, даже если они были приняты задолго до его прихода:

«Послушайте, мне нравится Дэвид Мойес, и я думаю, что он действительно хороший тренер, но перейти от Алекса Фергюсона к нему – это не то, что бы предпочел сделать я.

Мойес занял место тренера, который 13 раз выигрывал Премьер-лигу и дважды брал Лигу чемпионов. После этого приходит Дэвид, который никогда не работал с топ-игроками и ничего не выиграл. Не факт, что у него хватит авторитета для работы с такими футболистами.

И я не думаю, что «Реал Мадрид» сделал бы подобный выбор. Клуб не всегда может сделать правильный выбор, но они должны найти лучшего исполнительного директора и тренера в мире. Потому что «Манчестер Юнайтед» – лучшая команда на планете. Считаю, что были приняты два неверных решения».

Но так ли все было плохо?

Большинство фанатов согласны. Но есть разные мнения.

💭 «Ну это просто факт».

💭 «Выбор Мойеса привел нас к нынешнему положению. Ужасное решение Фергюсона».

💭 «Это стало началом падения клуба».

💭 «У Мойеса не было поддержки. Никому он был не нужен, потому и результат соответствующий».

💭 «К сожалению, это решение Фергюсона нельзя оправдать».

💭 «Да, поэтому он взял неопытного парня из «Спортинга».

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