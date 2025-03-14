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📸🎥 Не только Альварес и Месси. Вспоминаем три пенальти с двойным касанием – все не были засчитаны 

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Хулиан Альварес вряд ли сумел заснуть после поражения «Реалу» в 1/8 Лиги чемпионов: пенальти аргентинца в серии одиннадцатиметровых не был засчитан из-за двойного касания. Неудачная попытка Альвареса оказалась решающей – «Мадрид» обыграл «Атлетико» во всех встречах команд в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Клеман Лангле в интервью Canal+ заявил: «Я впервые в карьере вижу подобное на профессиональном уровне». Все же пенальти с двойным касанием случались и раньше: после неудачи Альвареса под сомнения поставили засчитанный одиннадцатиметровый Лео Месси в финале ЧМ-2022. Есть и другие примеры. 

Хакан Чалханоглу 

В октябре прошлого года пенальти звезды «Интера» за сборную не был засчитан – как и Альварес, Чалханоглу поскользнулся и дважды коснулся мяча. Встреча проходила в рамках четвертого тура Лиги наций, Турция и без пенальти Хакана обыграла Исландию со счетом 4:2.  

Александар Митрович

В матче 20-го тура Премьер-лиги сезона-2022/23 между «Фулхэмом» и «Ньюкаслом» серб пробил с одиннадцатиметровой отметки, допустив двойное касание: гол не был засчитан, «Ньюкасл» победил со счетом 1:0.

Рияд Марез

В сезоне-2016/17 полузащитник из-за двойного касания во время исполнения пенальти лишился гола в ворота «Сити», а «Лестер» уступил с разницей в один мяч. Дело было в 37-м туре АПЛ, Марез тогда выступал за «лис», но вскоре перебрался в стан «горожан».

А какие примеры можете вспомнить вы?

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