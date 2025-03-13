Перес оказал Лапорте две услуги – помог остаться президентом «Барселоны» и зарегистрировать Ольмо. Что!?

Если читать испанскую прессу, то может сложиться впечатление, что отношения между «Мадридом» и «Барселоной» переживают не лучшие времена из-за дела Негрейры. На самом же деле президенты клубов, Жоан Лапорта и Флорентино Перес, поддерживают теплые и частые контакты.

По данным каталонского издания 3cat , президент «Мадрида» помог «Барсе» решить некоторые сложные вопросы. По мнению журналиста Берната Солера, Флорентино Перес посодействовал каталонцам в снятии запрета на регистрацию Дани Ольмо.

Эта информация объясняет, почему Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, и другие высокопоставленные футбольные испанские чиновники, утверждают, что босс «сливочных» позвонил главе CSD (Высший совет по спорту Испании) Хосе Мануэлю Родригесу Урибесу и попросил его выдать временное разрешение по Ольмо. По данным тех же источников, тот звонок разблокировал решение по испанцу в пользу «Барселоны».

Однако это была не единственная услуга, которую Перес мог оказать «Барсе» во время второго срока Жоана Лапорты. Журналист Журналист Хави Эрнандес не раскрыл подробности, но отметил, что Перес помог Лапорте получить одобрение на выдвижение своей кандидатуры на очередные выборы президента «Барселоны». Однако журналист не раскрывает подробности того, как именно Перес посодействовал коллеге из столицы Каталонии.