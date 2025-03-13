🎥 Блиц для Руни. Выбрал лучших в истории по трем качествам, назвал кумира и любимого партнера 

Prime устроил блиц для Уэйна Руни. Легенде «Ман Юнайтед» предложили дать короткие ответы на вопросы о футболе и его карьере.

Лучшиий игрок, с которым Руни делил поле: «Я должен назвать Роналду».

Кем хотел стать в детстве: «Эм, Полом Гаскойном».

Лучший игрок в мире на данный момент: «Мне больно признавать, но это Мо Салах».

Лучший английский игрок в истории: «Назову Газзу [Гаскойна], он был очень хорош».

Пенальтист, от чьего удара зависела бы жизнь Уэйна: «Я».

Лучший распасовщик в истории: «Дэвид Бекхэм».

Лучший завершитель в истории: «Лучший из тех, кого я видел и с кем играл, это Руд ван Нистелрой».

Лучший дриблер в истории: «Месси».

Как вам ответы Руни? В каких категориях мог назвать себя?

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