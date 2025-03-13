Из всего состава «МЮ» Руни оставил бы только двоих. Вот кого назвала легенда

«Манчестер Юнайтед» находится в затяжном кризисе, а состав клуба удовлетворяет далеко не всех. Легенда клуба Уэйн Руни стал гостем очередного выпуска подкаста Stick to Football, во время которого назвал тех игроков, кого бы он оставил. К остальным у него претензии с точки зрения отсутствия характера и борьбы.

«[О том, есть ли путь назад для этого состава «Манчестер Юнайтед»] Нет, я так не думаю. Они выглядят потерянными. Они выглядят напуганными. Бруну [Фернандеш] – единственный, кто продолжает работать, он раздражает вас временами, но продолжает работать. Им нужны серьезные изменения в составе. Я думаю, 10-15 игроков должны покинуть клуб. Очевидно, что у многих из них такой менталитет, не позволяющий брать на себя ответственность [в команде]».

«Я бы оставил Бруну и Кобби Майну. В клубе сложилась такая культура, когда матчи проигрываются слишком легко, а игроки выходят и говорят: «Впереди следующая игра», и все такое. Просто проявите характер и сражайтесь на поле. На это неприятно смотреть, это больно. Будучи родом из Ливерпуля, но проведя столько лет в «Юнайтед», я хочу, чтобы команда добивалась успеха. Тем более, мои дети занимаются в академии, мне больно смотреть на состояние клуба».