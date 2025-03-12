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Лучшие ассистенты в истории Лиги чемпионов. В лидерах − претендент на «Золотой мяч»

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Издание PopFoot после того, как стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов нового образца, выкатило интересную таблицу. В ней собрали лучших ассистентов в истории турнира.

Считали не по общему количеству отданных голевых передач, а по среднему за матч. Таким образом, первое место у Рафиньи Диаса из «Барселоны» − 0,55 за игру. На втором − Неймар (0,41), а на третьем − Винисиус Жуниор из «Мадрида» (0,37).

У каталонского бразильца пока наименьшее количество матчей из всей десятки − всего 22. Если бы в топе учитывали количество голевых передач, то первым был бы Анхель Ди Мария − 41 ассист в 116 играх. Далее − Неймар (33 в 81-м) и Кевин Де Брюйне (29 в 79-ти).

Как думаете, удержит такой темп?

Клубы
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