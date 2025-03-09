😡 Real Madrid TV негодует! Арбитр лишил «сливочных» пенальти – игрок «Райо» фолил на Винисиусе
«Мадрид» со счетом 2:1 обыграл «Райо Вальекано» в матче 27-го тура Ла Лиги, отличились Мбаппе и Винисиус. У Real Madrid TV традиционно нашлись претензии к работе судьи, встречу обслуживал Франсиско Эрнандес Маэсо.
На 2-й минуте матча Флориан Лежен в штрафной наступил на ногу Винисиусу.
Бразилец сразу посоветовал арбитру обратиться за помощью к VAR.
Маэсо нарушений не увидел, а вот Real Madrid TV вынес другой вердикт: «Если бы этот подкат сделали Тчуамени или Камавинга, это был бы пенальти».
Портал Archivo VAR, специализирующийся на разборе спорных эпизодов, солидарен: «Лежен в штрафной наступает сзади на лодыжку Винисиуса, это однозначный пенальти».
К счастью, «сливочные» и без одиннадцатиметрового смогли заработать три очка. В параллельном матче «Атлетико» проиграл «Хетафе», теперь «Мадрид» сравнялся по очкам с лидирующей «Барселоной», у которой есть еще одна игра в запасе.
Был пенальти?
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