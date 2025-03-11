🔥 Новый стадион «МЮ» будет похож на... цирк? Серьезно? 🤯

«Манчестер Юнайтед» получит совершенно новый стадион. Казалось бы, что тут плохого?

Видимо, даже эта новость способна разочаровать. А все из-за внешнего вида будущей арены.

Есть два типа людей: одни считают, что дизайн украден у проекта стадиона, который строится в Марокко к чемпионату мира.

Будущая арена «МЮ»

Стадион в Марокко

Не сказать, что «одно лицо», но определенное сходство есть. Кстати, оба стадиона рассчитаны примерно на 100 тысяч человек.

За два миллиарда фунтов стерлингов фанаты получат новую арены со стеклянным навесом в виде зонтика, который сможет спасти от любой непогоды. А еще будут три гигантские башни, вместе напоминающие трезубец. Поняли отсылку, дьяволы?

Огромное табло, трехэтажный музей и рестораны на берегу канала – все это часть большой фан-зоны.

А построить все это планируется за пять лет интенсивной работы.

Далеко не все фанаты оценили проект.

💭 «Они копируют марокканский стадион Хасана II».

💭 «Это же стадион, который строится к ЧМ».

💭 «То, что Марокко сделало вчера, Манчестер делает сегодня».

💭 «А какого черта так выглядит стадион в Марокко?»

Но есть и другая (тоже грустная) сторона. Часть фанатов мыслит прямо: Это цирк!

💭 «Какого черта это выглядит как цирк?»

💭 «Смотрится ужасно. Похоже на цирк для клоунов, в котором будут играть… сами знаете».

💭 «Ха-ха, цирковая палатка. Глейзеры действительно строят себе цирк для клоунов, которыми они и являются».