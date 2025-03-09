🎥 Пушка Сарра и исторический гол Сона. «Тоттенхэм» устроил камбэк в матче с «Борнмутом» 🔥

К 65-й минуте матча с «Тоттенхэмом» «Борнмут» мог вести не в два, а в три мяча, если бы гол Клюйверта не был отменен. Сохранить преимущество «вишни» не смогли, «шпоры» взяли себя в руки.

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На 84-й минуте Сон Хын Мин реализовал пенальти, добывая для своей команды ничью 2:2.

Южнокореец забил 127-й гол в АПЛ, что позволило ему обойти Робби Кина и разделить с Джимми Флойдом Хасселбайнком 16-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионата.

А в топе самых результативных легионеров Премьер-лиги Сон и Хасселбайнк теперь делят пятое место. Впереди Робин ван Перси, на счету которого 144 гола в английском первенстве.

После 28-ми туров «Тоттенхэм» набрал 34 очка и занял 13-ю строчку в турнирной таблице. Впереди у команды ответная встреча Лиги Европы с «АЗ», в первом матче «шпоры» уступили с минимальным счетом 0:1.

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