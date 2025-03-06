🤨 Странный, но крутой топ-5 кумиров детства от Сон Хын Мина

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин раскрыл миру своих кумиров детства.

Забавно, что в список 32-летнего корейца попали и действующие игроки, старт карьеры которых он застал уже в подростковом возрасте.

На пятую строчку попал бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун. Четвертая строчка за Зинедином Зиданом.

Топ-3 открывает Роналдиньо. Чувствуете, как стиль игры медленно подбирается к Сону?

Вторая строчка у Лионеля Месси. А вот главных ориентиром звезды «шпор» был Криштиану Роналду.

Сон удивил?