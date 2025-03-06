«МЮ» и «Тоттенхэм» прислали скаутов ради защитника «Фенербахче». Вот что в ответ сделал Моуринью 🤪

Два клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» − ищут в Европе усиление на позицию центрального защитника. Так получилось, что им обоим интересен один и тот же игрок − центрдеф из «Фенербахче» Юсуф Акчичек.

Скауты «красных дьяволов» и «шпор» отправили на последний матч чемпионата Турции между «Фенером» и «Антальяспором» скаутов, чтобы те вживую понаблюдали за игрой 19-летнего турецкого вундеркинда. Но все пошло не по плану.

О том, что на матче будут присутствовать представители «МЮ» и «Тоттенхэма» узнал главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью. Специально или нет, но он спутал им все карты.

Во-первых, Юсуф Акчичек не появился в стартовом составе, а вместо него вышел Мерт Мюльдюр. Когда Жозе заменил его во втором тайме, то не на молодого защитника, а на Александра Джику.

Моуринью очень верит в то, что у Юсуфа большое будущее, и после безголевой ничьи против «Галатасарая» сравнил его с Рафаэлем Вараном: «В таком матче сыграл 18-летний парень, он спас мою задницу. Он был великолепен. Я очень горжусь им и доверяю ему. Он не идеален, но он будет идеален. Я не хочу напрямую сравнивать его с Рафой Вараном, потому что Рафа Варан выиграл четыре Лиги чемпионов, чемпионат мира − по сути все. Рафа Варан был у меня, когда ему было 18 лет, и я не ошибся в нем. И с этим парнем я не ошибся. Большая личность и очень уверенный в себе».