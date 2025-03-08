🎥 Безумие в раздевалке «Ноттингема» после победы над «Сити»! Игроки плясали с тренером и антидопинговым инспектором 🥳

Благодаря голу Хадсона-Одои на 83-й минуте «Ноттингем Форрест» обыграл «Манчестер Сити» в 28-м туре Премьер-лиги. Команды, по сути, сражались за третью строчку в турнирной таблице: «лесники» теперь набрали 51 очко – впереди только «Арсенал» и «Ливерпуль».

В прошлом сезоне «Ман Сити» завоевал чемпионство, опередив «Ноттингем Форест» на 59 очков. И как все поменялось в текущей кампании!

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