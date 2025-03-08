🤯 Главный журналист по UFC предсказал взлет «Ноттингема» ровно год назад. Но как?

Знаете Ариэля Хельвани?

Хельвани – американский журналист, заслуживший признание как один из главных интервьюеров и новостников по UFC. Но, как говорится, талантливый человек талантлив во всем.

Год назад Ариэль предсказал успех «Ноттингема» в АПЛ».

«И вот я объясняю великолепной Кейт Абдо, что она будет говорить о попадании «Ноттингем Форест» в Лигу чемпионов примерно через год», – написал Хельвани в марте 2024-го.

Прошел год. Ариэль напомнил:

«365 дней назад «Форест» был 17-м…»

И целый год его студию украшает этот знаменательный атрибут.

Опять инсайд?