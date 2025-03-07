🎥 Эксклюзивные кадры о первом дне Клоппа в «Ливерпуле». Юргена поразили фанаты и разочаровали раздевалки

Amazon Prime поделился эксклюзивными кадрами из сериала Doubters to Believers: Liverpool FC - Klopp's Era – как ясно из названия, документалка расскажет об эпохе Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

В эпизоде, который появился в соцсетях Amazon Prime, показан первый день Клоппа на «Энфилде». Юрген вспоминает:

«Прибытие в Ливерпуль со всеми этими безумными вещами, которые делали люди, например, отслеживание моего самолета. Сложно мыслить о себе в таком ключе – что людям может быть интересно следить за полетом тренера в другую страну.

В тот же момент я был разочарован, я подумал: «Боже мой, я и забыл, что раздевалки просто ужасные!» А я не люблю плохие раздевалки!»

Зрители также увидели кадры с первой пресс-конференции Клоппа. Именно тогда он произнес уже культовую фразу про превращение из сомневающихся в верующих:

«Настало время перезапуска, в этом нет сомнений. Нам нужно превратиться из сомневающихся в верующих, это очень важно. Не хочу говорить, что нам еще 20 лет придется ждать титул. Думаю, если я проведу здесь четыре года, за это время мы возьмем один титул».

Скучаете?

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