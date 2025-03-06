🗿 Мем дня: Клопп отказался от предложения подписать Эрика тен Хага на пост наставника «Лейпцига»

Немецкое агенство Sky Sports сообщает, что Юрген Клопп отказался от предложения назначить Эрика тен Хага главным тренером «РБ Лейпциг».

Руководство немецкого клуба предложило экс-наставнику «Ливерпуля» назначить на пост бывшего тренера «МЮ», но он не считает это хорошей идеей.

Уточняется, что тен Хаг не соответствует будущему «Лейпцига», которое видит Клопп. Он намерен сохранить Марко Розе до лета, после чего сосредоточиться на кандидатуре Себастиана Хенесса.

Кстати, в АПЛ преимущество в противостоянии тен Хаг – Клопп на стороне голландца: две победы, две ничьи и одно поражение.