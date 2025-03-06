1 мин.

The Athletic выкатил рейтинг лучших вратарей Европы по важным показателям. Лидера не сделала хуже даже серьезная травма

678

Авторитетное издание The Athletic подготовило большой материал о величии Тибо Куртуа, в котором была интересная таблица. Вратарь «Мадрида» демонстрирует уникальные показатели, опережая многих именитых коллег по амплуа.

В таблице можно найти следующие данные, начиная с сезона-2019/20: количество ударов, качество ударов в створ (xGOT) – модель опирается на xG, но оценивает только удары в цель, комбинируя оценку вероятности гола в этой ситуации и непосредственно качество выполнения удара, предотвращенные голы и коэффициент предотвращенных голов.

Сантьяго Канисарес, экс-вратарь «Мадрида» и «Валенсии», рассыпался в комплиментах Куртуа после победы над «Штутгартом« в начале этого сезона.

«Куртуа – это Месси, Марадона или Роналду среди вратарей. Он намного лучше остальных вратарей, и он на вершине каждый день. Мы привыкли видеть важные сэйвы... (в том числе от быстрых ударов в верхний угол). В случае с другим вратарем мы бы выделили это, а здесь мы привыкли, что для Куртуа это нормально. Для меня его величие в этом. Он, без сомнения, лучший вратарь, которого я когда-либо видел».

Аналитик по вратарям The Athletic и экс-голкипер Мэтт Пиздровски согласен с тем, что мы привыкли к неизменно блестящим выступлениям Куртуа.

«Самое сложное – быть таким же хорошим, как он, на протяжении столь долгого времени. Быть на элитном уровне 10 с лишним лет и ни разу не испытать спада формы – это удивительно».

Из 524 ударов без учета пенальти, нанесенных по воротам Куртуа в Ла Лиге с сезона-2019/20 года, он пропустил 109 раз при xGOT в 129,3. Это означает, что бельгиец предотвратил на 21,2 гола больше, чем ожидалось, исходя из качества этих попыток.

Клубы
logoТибо Куртуа
logoАлиссон
logoШтефан Ортега
logoУнаи Симон
logoЭмилиано Мартинес
logoМикеле Ди Грегорио
logoМартин Дубравка
logoДавид Сория
logoГульельмо Викарио
logoЯн Облак
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoАтлетик
logoАстон Вилла
logoЮвентус
logoНьюкасл
logoХетафе
logoТоттенхэм
logoАтлетико