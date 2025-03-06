The Athletic выкатил рейтинг лучших вратарей Европы по важным показателям. Лидера не сделала хуже даже серьезная травма
Авторитетное издание The Athletic подготовило большой материал о величии Тибо Куртуа, в котором была интересная таблица. Вратарь «Мадрида» демонстрирует уникальные показатели, опережая многих именитых коллег по амплуа.
В таблице можно найти следующие данные, начиная с сезона-2019/20: количество ударов, качество ударов в створ (xGOT) – модель опирается на xG, но оценивает только удары в цель, комбинируя оценку вероятности гола в этой ситуации и непосредственно качество выполнения удара, предотвращенные голы и коэффициент предотвращенных голов.
Сантьяго Канисарес, экс-вратарь «Мадрида» и «Валенсии», рассыпался в комплиментах Куртуа после победы над «Штутгартом« в начале этого сезона.
«Куртуа – это Месси, Марадона или Роналду среди вратарей. Он намного лучше остальных вратарей, и он на вершине каждый день. Мы привыкли видеть важные сэйвы... (в том числе от быстрых ударов в верхний угол). В случае с другим вратарем мы бы выделили это, а здесь мы привыкли, что для Куртуа это нормально. Для меня его величие в этом. Он, без сомнения, лучший вратарь, которого я когда-либо видел».
Аналитик по вратарям The Athletic и экс-голкипер Мэтт Пиздровски согласен с тем, что мы привыкли к неизменно блестящим выступлениям Куртуа.
«Самое сложное – быть таким же хорошим, как он, на протяжении столь долгого времени. Быть на элитном уровне 10 с лишним лет и ни разу не испытать спада формы – это удивительно».
Из 524 ударов без учета пенальти, нанесенных по воротам Куртуа в Ла Лиге с сезона-2019/20 года, он пропустил 109 раз при xGOT в 129,3. Это означает, что бельгиец предотвратил на 21,2 гола больше, чем ожидалось, исходя из качества этих попыток.
Без претензии на счёт крутости Куртуа - он реально топовый кипер, один из лучших, если не лучший. Но как будто таблица странная.
Ну, вот, например, история с качеством удара. Не очень понятно даже не то, как оно оценивается, но в меньшей степени ясно, как оценивается влияние кипера на снижение качества удара - за счёт выбора позиции, своевременного выхода, чтения эпизода, обманных действий и т.д.
В таблице вообще не учитывается то, как кипер участвует в игре при билдапе, качество, своевременность паса, своевременность подключения и т.д.
Повторюсь, я без претензий относительно превосходства Куртуа. Но методика как будто слабая. Это оценка вратарей как "стопперов", и только в этом компоненте.
Это же не таблица "лучших вратарей по всем вратарским показателям", тут только один показатель обсуждался. А заголовок статьи, конечно же, говорит об обратном, как всегда.
Тут не учитывается много факторов:
1. действия голкипера (например быстро сократил угол, сблизился с бьющим), которые повлекли за собой промах нападающего в створ.
2. Перехват прострела/навеса на соперника, который выходил бы на ударную позицию.
3. Игра вратаря при выходе 1 на 1, когда соперник решил не бить, а обводить.
И т.д.
p. s. “Возможно, комметарий нарушает правила…»
Нет не нарушает!!! А если я пишу фамилию многоуважаемого эксперта целиком, ваша система меня сразу шлет на