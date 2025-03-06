The Athletic выкатил рейтинг лучших вратарей Европы по важным показателям. Лидера не сделала хуже даже серьезная травма

Авторитетное издание The Athletic подготовило большой материал о величии Тибо Куртуа, в котором была интересная таблица. Вратарь «Мадрида» демонстрирует уникальные показатели, опережая многих именитых коллег по амплуа.

В таблице можно найти следующие данные, начиная с сезона-2019/20: количество ударов, качество ударов в створ (xGOT) – модель опирается на xG, но оценивает только удары в цель, комбинируя оценку вероятности гола в этой ситуации и непосредственно качество выполнения удара, предотвращенные голы и коэффициент предотвращенных голов.

Сантьяго Канисарес, экс-вратарь «Мадрида» и «Валенсии», рассыпался в комплиментах Куртуа после победы над «Штутгартом« в начале этого сезона.

«Куртуа – это Месси, Марадона или Роналду среди вратарей. Он намного лучше остальных вратарей, и он на вершине каждый день. Мы привыкли видеть важные сэйвы... (в том числе от быстрых ударов в верхний угол). В случае с другим вратарем мы бы выделили это, а здесь мы привыкли, что для Куртуа это нормально. Для меня его величие в этом. Он, без сомнения, лучший вратарь, которого я когда-либо видел».

Аналитик по вратарям The Athletic и экс-голкипер Мэтт Пиздровски согласен с тем, что мы привыкли к неизменно блестящим выступлениям Куртуа.

«Самое сложное – быть таким же хорошим, как он, на протяжении столь долгого времени. Быть на элитном уровне 10 с лишним лет и ни разу не испытать спада формы – это удивительно».

Из 524 ударов без учета пенальти, нанесенных по воротам Куртуа в Ла Лиге с сезона-2019/20 года, он пропустил 109 раз при xGOT в 129,3. Это означает, что бельгиец предотвратил на 21,2 гола больше, чем ожидалось, исходя из качества этих попыток.