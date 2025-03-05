🎥 Красота из женского футбола! Полузащитница «Тигрес» забила ударом «скорпиона»
Кажется, у нас уже есть претендент на приз имени Марты – аналог премии Пушкаша в женском футболе.
В чемпионате Мексики среди женщин встречались «Тигрес» и «Чивас Гвадалахара». На 75-й минуте 25-летняя полузащитница «Тигрес» Лизбет Овалле сотворила настоящую красоту: после навеса с фланга девушка точно пробила по воротам ударом «скорпиона».
И еще один повтор:
Соцсети в восторге:
💭 «Моя токсичная сторона говорит, что я смог бы забить так же. Я бы не смог».
💭 «Что она вообще пыталась сделать? Не верю, что это было намеренно. Легендарно!»
💭 «Теперь у нас есть женская версия гола «скорпионом» от Оливье Жиру».
💭 «Кажется, впервые в истории женщина может взять приз Пушкаша. Кто вообще перебьет это?»
💭 «Месси? Не слышал о таком, знаю только Лизбет Овалле».
💭 «Давайте признаем, это удивительный гол».
📹 Великая Марта забила гол, которому позавидовал бы даже Месси. А, возможно, и Ибрагимович
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Давно футболит за сборную и наклепала 20 голов. В чемпионате - больше ста.
Так что голассо не сдуру.
Но получилось ещё лучше :)