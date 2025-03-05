🎥 Красота из женского футбола! Полузащитница «Тигрес» забила  ударом «скорпиона» 

Кажется, у нас уже есть претендент на приз имени Марты – аналог премии Пушкаша в женском футболе.

В чемпионате Мексики среди женщин встречались «Тигрес» и «Чивас Гвадалахара». На 75-й минуте 25-летняя полузащитница «Тигрес» Лизбет Овалле сотворила настоящую красоту: после навеса с фланга девушка точно пробила по воротам ударом «скорпиона».

И еще один повтор:

Соцсети в восторге:

💭 «Моя токсичная сторона говорит, что я смог бы забить так же. Я бы не смог».

💭 «Что она вообще пыталась сделать? Не верю, что это было намеренно. Легендарно!»

💭 «Теперь у нас есть женская версия гола «скорпионом» от Оливье Жиру».

💭 «Кажется, впервые в истории женщина может взять приз Пушкаша. Кто вообще перебьет это?»

💭 «Месси? Не слышал о таком, знаю только Лизбет Овалле».

💭 «Давайте признаем, это удивительный гол».

📹 Великая Марта забила гол, которому позавидовал бы даже Месси. А, возможно, и Ибрагимович

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