📹Великая Марта забила гол, которому позавидовал бы даже Месси. А, возможно, и Ибрагимович

На этой неделе в Катаре вручали награды от ФИФА − The Best в различных категориях. Лучшим футболистом года выбрали Винисиуса Жуниора, а футболисткой − Айтану Бонмати из «Барселоны».

Легенда женского футбола Марта, которую шесть раз признавали лучшей в мире, впервые в истории получила приз своего имени − за лучший гол. Его она забила в июне 2024 года за сборную Бразилии в игре против Ямайки.

Кажется, что они выбрали не тот мяч, ведь в одной из игр женской МЛС 38-летняя Марта на индивидуальном мастерстве забила отнюдь не хуже. Такому голу может позавидовать даже Лео Месси.

Кстати, он похож на тот, что в свое время забивал в ворота «НАКа» Златан Ибрагимович. Или все же у Марты круче?