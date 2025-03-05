В 1/8 главного клубного турнира Европы сразятся лидеры Премьер-лиги и Лиги 1 – «Ливерпуль» и «ПСЖ». В рамках Лиги чемпионов команды встречались лишь однажды: в 2018 году на групповом этапе.

Первый матч проходил на «Энфилде» и закончился победой мерсисайдцев со счетом 3:2, в Париже «ПСЖ» взял реванш, обыграв соперника 2:1. В том розыгрыше турнира «Ливерпуль» стал обладателем трофея.

В преддверии новой встречи команд портал Football Tweet составил комбинированный состав соперников, исходя из нынешней формы игроков.

Основу составили представители «Ливерпуля»: Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Ибраима Конате, Вирджил Ван Дейк и Алиссон. За «ПСЖ» отвечают Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Нуну Мендеш и Ашраф Хакими.

Комбинированный состав «ПСЖ» и «Ливерпуля»

Болельщики обсудили получившийся состав:

💭 «Витинья лучше Собослаи».

💭 «У Барколя нет ни единого шанса против Диаса. И невозможно представить полузащиту из трех игроков без Витиньи».

💭 «Я фанат «Ливерпуля», но Витинья заслуживает быть в этой команде, пусть он заменит Собослаи».

💭 «Только Кварацхелия может посоперничать с основой «Ливерпуля». Хакими никогда не сможет конкурировать с Трентом».

💭 «Витинья лучше любого полузащитника «Ливерпуля», не включить его в команду – преступление».

А как вам получившиеся составы?

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