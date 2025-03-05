🎥 Каррагер инициировал опрос на самого заменимого эксперта CBS Sports. До этого он испортил воздух в студии 🙈

Во время вторничной студии CBS Sports легенда «Ливерпуля» решил инициировать опрос, кого проще заменить из квартета − Кейт Абдо или Майку Ричардса. Никто на это не повелся, а ведущая решила сделать иначе: спросить у зрителей, кого из четырех, а не двух, можно с легкостью поменять и никто не заметит.

Опрос пошел, прошло некоторое время и Кейт объявила результаты. Каррагер стал абсолютным победителем, набрав 62%. На втором месте оказался Ричардс с результатом 14%.

Когда подвели итоги, Джейми крикнул «вау», так как он явно не ожидал таких ошеломляющих цифр. Правда, он не видел, что происходило после, так как стало еще хуже. Причем Майка даже потерял второе место.

В ответ на результаты опроса Майка Ричардс, который сидел с Тьерри Анри поодаль, затянул кричалку: «Он пукает, когда хочет, он пукает, когда хочет. Джейми Каррагер... он пукает, когда хочет!»

Это отсылка к началу шоу, во время которого Майка и Тити отсели с освежителем воздуха, так как легенда «Ливерпуля» испортил воздух в студии. Или, по крайней мере, им так показалось.

«Парни, почему вы отсели?» − спросила Кейт. «Хотел бы, чтобы мой нос мог говорить», − ответил Анри. «Джейми, я не знаю, что ты ел», − добавил Майка. «У меня кровь из носа пойдет», − завершил Тьерри.