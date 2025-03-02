Испанское издание Marca в 2016-м составило сборную вундеркиндов. Где они сейчас?

При всем богатстве информации, доступных СМИ в современную эпоху, они не могут предсказать точную карьерную траекторию футболистов, но это не мешает им пытаться. В 2016 году Marca составила список лучших молодых игроков не старше 18 лет.

Сейчас самое время вспомнить эту великолепную одиннадцатку и посмотреть, где они оказались сейчас.

Для сравнения: в том же году «Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, «Барселона» завоевала 24-й титул Ла Лиги, а «Лестер», вопреки всем ожиданиям, стал чемпионом АПЛ.

Вот как выглядел состав от Marca: Джанлуиджи Доннарумма; Кристиан Маня, Рис Оксфорд, Джо Гомес, Киран Тирни; Юри Тилеманс, Рубен Невеш, Ренату Саншеш, Мартин Эдегор; Доминик Соланке, Килиан Мбаппе.

Нет смысла подробно останавливаться на Доннарумме («ПСЖ»), Джо Гомесе («Ливерпуль»), Киране Тирни («Арсенал»), Юри Тилемансе («Астон Вилла»), Рубене Невеше («Аль-Хилаль»), Мартине Эдегоре («Арсенал»), Доминике Соланке («Тоттенхэм») и Килиане Мбаппе («Мадрид»). Всем известна их карьера, как и что у них сложилось.

Рис Оксфорд уже в 2015-м оказался в первой команде «Вест Хэма». Он даже стал вторым самым молодым дебютантом АПЛ. Но до конца адаптироваться к лиге парень не сумел, после чего был переход в аренду в «Рединг», «Менхенгладбах», а после трансфер в «Аугсбург». В июле 2021-го англичанин получил серьезную травму колена, вернулся, но последний раз сыграл против «Бохума» аж осенью 2022 года.

Кристиан Маня – крайний защитник из Румынии, который рано стал известен в родной стране. Уже в 16 лет его привлекли к основе, он стал самым молодым дебютантом в истории. Примерно в том же возрасте попал в сборную Румынии и к нему был большой интерес со стороны «Челси». Но парень внезапно выбрал не Англию, а Грецию − «Аполлон». Там он провел шесть лет, не сыграл ни разу, все время катаясь по арендам. Сейчас Мане 27 лет, звездой он не стал, но на уровне чемпионата Румынии все еще неплох.

Ренату Саншеш стал заложником известного правила − не бери того игрока, который хорошо проявил себя в очном матче. В том сезоне «Бенфика» играла против «Баварии» и боссам понравилось, как португалец сыграл против чемпиона. Саншеш в Мюнхене провалился, не прижился во многих клубах, которые были после, не становясь в них игроком основы. Лучшую игру показывал в «Лилле», а сейчас играет за «Бенфику».